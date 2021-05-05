PTT'den emeklilere düşük faizli kredi müjdesi!

PTT’den yeni emekli kredisi müjdesi! Binlerce kişinin faydalanabileceği bu imkanlarla büyük bir avantaj sunuluyor. Düşük faiz oranları, vatandaşların ilgisini çeken konuların başında geliyor. PTT’nin sunduğu faiz oranı düşük kredilerin başvuru şartları merak edilmektedir.
Emeklilere düşük faiz oranları
Başvurmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Vatandaşlar düşük faiz oranlarında faydalanarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, düşük faiz seçenekleri sunan PTT’den, banka şubeleri aracılığıyla bilgi alarak faydalanabilir.
Son Güncelleme: 05.05.2021 14:11