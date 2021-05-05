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PTT'den emeklilere düşük faizli kredi müjdesi!

Nakit ihtiyacı olanlar tarafından düşük faizli krediler araştırılırken PTT müjdeyi verdi. Emeklilere özel kredi seçenekleri duyuruldu. Haberimizde PTT tarafından emeklilere verilen kredinin detaylarına yer verilmiştir.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:11
PTT'den emeklilere düşük faizli kredi müjdesi!
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PTT’den yeni emekli kredisi müjdesi! Binlerce kişinin faydalanabileceği bu imkanlarla büyük bir avantaj sunuluyor. Düşük faiz oranları, vatandaşların ilgisini çeken konuların başında geliyor. PTT’nin sunduğu faiz oranı düşük kredilerin başvuru şartları merak edilmektedir.

Sunulan fırsatlardan faydalanmak isteyen kişiler PTT şubelerine giderek başvuruda bulunabilir.

Emeklilere düşük faiz oranları

Başvurmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Vatandaşlar düşük faiz oranlarında faydalanarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, düşük faiz seçenekleri sunan PTT’den, banka şubeleri aracılığıyla bilgi alarak faydalanabilir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 14:11
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Anahtar Kelimeler:
PttKredi
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