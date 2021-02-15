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PttAVM.com online alışveriş sitesinde 4 Gün 4 Gece indirim kampanyası 16 Şubat

Türkiye'nin milli e-ticaret sitesi PttAVM.com online alışveriş sitesinde 4 gün 4 gece indirim kampanyası 16 Şubat'ta başlıyor. Binlerce ürünün büyük indirimlerle satışa çıkacağı kampanyayı kaçırmayın.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:37
PttAVM.com online alışveriş sitesinde 4 Gün 4 Gece indirim kampanyası 16 Şubat
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PTT AVM’de büyük indirim başlıyor. Her ihtiyaca uygun ürünler 16-17-18-19 Şubat tarihleri arasında büyük indirimlerle satışa çıkacak.

PTT AVM’de 4 gün 4 gece indirim fırsatı başlıyor!

Türkiye’nin milli online alışveriş sitesi PTT AVM, ‘4 Gün 4 Gece İndirimi’ ile onlarca ürünü indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunacak. 4 gün sürecek olan kampanyada, vatandaşlar diğer alışveriş sitelerinde pahalıya satılan ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilecek. Son model cep telefonlarından oyun konsollarına, tarzınızın tamamlayıcısı parfümlerden kol saatlerine, beyaz eşyadan bilgisayarlara kadar binlerce ürün indirimli fiyatlarıyla 16 17 18 ve 19 Şubat tarihlerinde PTTAVM.com’da yerini alacak.

Büyük indirim fırsatından yararlanmak için www.pttavm.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:37
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PTTAVMKampanyaIndirim
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