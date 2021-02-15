PttAVM.com online alışveriş sitesinde 4 Gün 4 Gece indirim kampanyası 16 Şubat

PTT AVM’de büyük indirim başlıyor. Her ihtiyaca uygun ürünler 16-17-18-19 Şubat tarihleri arasında büyük indirimlerle satışa çıkacak.

PTT AVM’de 4 gün 4 gece indirim fırsatı başlıyor!

Türkiye’nin milli online alışveriş sitesi PTT AVM, ‘4 Gün 4 Gece İndirimi’ ile onlarca ürünü indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunacak. 4 gün sürecek olanda, vatandaşlar diğer alışveriş sitelerinde pahalıya satılan ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilecek. Son model cep telefonlarından oyun konsollarına, tarzınızın tamamlayıcısı parfümlerden kol saatlerine, beyaz eşyadan bilgisayarlara kadar binlerce ürün indirimli fiyatlarıyla 16 17 18 ve 19 Şubat tarihlerinde.com’da yerini alacak.

Büyük indirim fırsatından yararlanmak için www.pttavm.com adresini ziyaret edebilirsiniz.