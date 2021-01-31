PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?

EPttAVM nedir?

EPttAVM, satıcıların ürünlerini satmak için mağaza açabileceği ve ürünlerini sergileyip alıcılara ulaştırabileceği bir online alışveriş platformudur. Birden çok markanın yer alacağı bu mecra için sanal pazar yeri demek doğrudur.

Sistem nasıl çalışıyor?

EPttAVM, online sanal pazar yeridir. Marka sahipleri, ürünlerini alıcılarla buluşturmak için EPttAVM’de mağaza açabilirler. Marka sahipleri, ürünleri listeleme işlemini yaptıktan sonra satışa başlayabilirler. Bu online sanal pazardan yaptıkları satışlardan, ürünün türüne göre farklı farklı komisyonlar kesilmektedir.

EPttAVM’de mağaza açmak ne işe yarar?

Bu sanal pazarda mağaza açarak çok daha fazla ve farklı hedef kitleye ulaşabilirsiniz. Markanızın, intenet üzerindeki görünürlüğü artar ve bu sayede Türkiye’nin her yerindeki müşterilere satış yapabilirsiniz. Ek bir satış kanalınızın olması satışlarınıza katkı sağlayacaktır.

EPttAVM ne kadar sürede açılır?

EPttAVM üzerinden mağaza açabilmek için öncelikle EPttAVM Mağaza Başvuru’sunu doldurmanız gerekiyor. Başvurunuzu tamamladıktan sonra mağaza açma sürecine giriyorsunuz.

EPttAVM’de mağaza açmak için hangi evraklar gerekli?

EPttAVM’de mağazanızı açabilmeniz için şirket olmanız gerekmektedir. Şirket sahibi değilseniz EPttAVM’de mağaza açamazsınız. Başvuru formunda aşağıdaki bilgileri doldurmalısınız;

Firma adı/ünvan

Firma adresi

Depo adresi

Telefon numarası

Faks numarası

Web adresi

Vergi dairesi ve numarası

Yetkili kişinin;

Adı ve soyadı

Görevi

Telefon numarası

E-posta adresi

Firma ve ürünlerle ilgili;

Firma bilgisi (ana bayi, bayi, dağıtıcı)

Ürün yükleme ve güncelleme şekli (API, XML, EXCEL)

Mağazanın kategorisi

Markalı ürünlerin listesi

Hizmet sözleşmesi hariç;

Ticari sicil kaydı ve imza sirküleri

Tedarikçi formu

Bütün bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra mağaza başvurunuz yapılmış olmaktadır.

Mağazanın açılma süresi ne kadar?

EPttAVM’de mağaza açma başvurusu yaptıktan sonra bilgilerinizin kontrolünün sağlanması değişiklik göstermektedir.

EPttAVM’de mağaza açmadan satış yapmak mümkün müdür?

EPttAVM’de mağaza açmadığınız takdirde satış yapmanız mümkün değildir. Marka sahipleri, EPttAVM üzerinden online mağaza açarlar ve ürünlerini listeleyerek satışa başlarlar.

EPttAVM’de mağaza açmak için ücret ödenir mi?

EPttAVM’de mağaza açmak için herhangi bir mağaza açma ücreti ödenemeniz gerekmemektedir. Gerekli bilgileri doğru bir şekilde doldurup gönderdikten sonra mağaza açma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Mağazanızda satışa sunulacak ürünleri listelemek için de ücret ödemesi yapmanız gerekmemektedir. Yaptığınız satışlardan, ürünlerin hangi kategoride bulunduğuna göre komisyon kesilmektedir.

EPttAVM’de komisyon ve kargo ücreti

EPttAVM’de satış yapmak istediğiniz ürünlerin farklı farklı komisyon oranları bulunmaktadır. Mağazanızı açarken bu komisyon ücretleri sizinle paylaşılıyor.

EPttAVM’de yaptığınız satışları PTT kargo ile avantajlı bir şekilde kargolayabilirsiniz. Satış yaptığınız ürünün desi değerine göre kargo ücreti değişiklik göstermektedir.

EPttAVM mağaza vergi süreci ve faturalandırma

EPttAVM üzerinden satış gerçekleştirdiğinizde T.C. vergi sistemine ve uygulamalarına göre vergilerden mükellef olursunuz. Yaptığınız satışların faturasını, müşterilere vermek zorundasınız. Faturalardan çıkan vergileri de ödemelisiniz. EPttAVM üzerinden faturasız satış yapmanız mümkün değildir.

Dijital pazarlama ve SEO

Dijital pazarlama çalışmaları gerçekleştirerek mağazanızı ve ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. Farklı satış yerlerini de kullanarak, müşterileri EPttAVM mağazanıza yönlendirebilir ve satışlarınızın artmasını sağlayabilirsiniz. Marka tanınırlığınız da artmış olur.

SEO çalışmaları sayesinde müşteriler tarafından yapılan aramalarda ürünleriniz en üst sırada yer alabilir. SEO çalışmaları sayesinde mağazanızın satış trafiğini arttırabilirsiniz.

Mağazanızın açıklama bölümüne hizmetlerinizi ve satışını yaptığınız ürünleri ilgilendiren anahtar kelimeleri ekleyin.

Ürünün modelini, tam ismini, markasını ve rengini belirtin.

Ürünlerinizin açıklamasını detaylı bir şekilde yazın. Ürünün kaliteli çekilmiş fotoğraflarına yer verin. Açıklama bölümüne isterseniz ürünle ilgili video da ekleyebilirsiniz.

Adwords reklamları

Adwords reklamlar sayesinde Google aramalarında sizi ilgilendiren anahtar kelimeler sayesinde ürünlerinize ve EPttAVM mağazanıza müşteri çekebilirsiniz.

Sosyal medya reklamları ve entegrasyonları

Sosyal medya uygulamaları üzerinden ürünlerinizin tanıtımını yapabilirsiniz ve bu sayede markanızın bilinirliğini arttırmış olursunuz. Reklamlar sayesinde müşterileri EPttAVM mağazanıza yönlendirebilirsiniz.

E-ticaret altyapı seçimi

Daha önce e-ticaret sitesi kullanmamış olan markalar, e-ticaret altyapı paketlerinden yararlanarak kendi sitelerini hızlı ve kolayca kurabilir. İşin teknik kısmıyla hiç ilgilenmeden sadece kendi işinize ve ürünlerinize odaklanabilirsiniz.

E-ticaret altyapı paketlerin fiyatları sundukları hizmete ve özelliğe göre değişiklik göstermektedir.

Arama motorunun uyumlu olması

Seçmiş olduğunuz altyapı paketinin, aana motorlarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Site üzerinden dilediğiniz SEO çalışmalarını yapabilmeniz gerekmektedir.

Teknik servis ve müşteri desteğinin olması

E-ticaret altyapı sağlayıcınız size kaliteli bir teknik hizmet sunmalıdır. İşinizi daha iyi yapmanız için size yardımcı olmalıdır.

Sanal pazar yeriyle entegre olması

E-ticaret altyapı hizmetinin pazar yeriyle entegre olması ve ürün listeleme süreçlerinde size yardımcı olması gerekli.

SEO araçları ve arama motorlarıyla uyumlu olması

Anahtar kelime seçimleriyle markanızın tanınırlığını ve değerini arttırabilirsiniz. Google uyumlu olanlar organik satışlarınızın artmasını sağlar.

Ürün ve kategori yönetimini sağlaması

Ürünlerinizi doğru bir şekilde kategorilemenize yardımcı olmalıdır. Ürünlerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilmeli, yeni ürün girişi yapabilmeli, stok durumlarını kontrol edebilmelisiniz.

Kargo yönetimini yapması

Ürünlerinizin kargo durumlarını takip edebilmelisiniz.

Ödemeler için altenatifler sağlamalı

Sitenizde farklı ödeme seçenekli bulunmalıdır. Farklı ödeme seçenekleriyle kullanıcılar daha rahat alışveriş yapabilir.