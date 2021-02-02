İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

PTTAVM indirimli satılan ucuz ürünler listesi açıklandı

PTTAVM'nin ürün listesi uzun bir süredir gündemden düşmüyordu. An itibari ile PTT'nin ürün listesi, resmi internet sayfası üzerinden paylaşıldı. Açıklanan PTTAVM indirimli ürünleri ile ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 18:02
PTTAVM indirimli satılan ucuz ürünler listesi açıklandı
Takip Et:

Türkiye’de git gide etkisi daha da büyüyen gıda ücretlerine karşı hükümet adım attı. PTT aracılığıyla sofranın vazgeçilmez ürünlerini piyasa fiyatından daha düşüğe satmak için harekete geçen hükümet, PTTAVM ile amacını yerini getirmeye düşünüyor. PTTAVM ile hükümet marketlerde fazla fiyatlara satılan malzemeleri daha ucuz bir şekilde vatandaşlara sunacak. Vatandaşın PTTAVM üzerinden satın aldığı ürünler ise kapılarından teslim edilecek.

 

PTT’de ucuz bir şekilde satılacak ürünler neler?

PTTAVM üzerinden gerçekleştirilecek olan ucuza ürün satışları tamamen başladı. Birçok gıdada uygulanacak indirimli fiyatlar paylaşıldı. Özellikle PTTAVM 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları merak edilmekteydi. Kurumlar tarafından paylaşılan resmi bir açıklama her şeyi netleştirdi. PTTAVM’de ucuza satılacak ürünler ise;

 

Çaykur’un 42 numaralı Tirebolu 500gr çayının fiyatı

: 22, 25 Türk lirası,

 

4300gr Öncü Domates Salçasının fiyatı:

54, 50 Türk lirası olacak,

 

Ayçiçek Yağı 5LT:

78 Türk lirası Komili, 69 Türk lirası Orkide, 95 Türk lirasına Zer, 82 Türk lirasına Çotanak ve 68 Türk lirasına Abalı.

 

Çalıkoğlu 800gr Zeytin:

43 Türk lirası,

 

Domestos 3240ml çamaşır deterjanı:

24 Türk lirası,

 

Ankara makana 5kg Spagetti:

36 Türk lirası.

 

En başa çıkan ürünler bu şekilde olmakla birlikte PTT’ye girdiğiniz taktirde bu tarz bir ürün yelpazesi karşınıza çıkmaktadır. Belirli bir alışveriş yaptığınızda, yani fiyata göre ise kargo bedava olacaktır.

 

PTTAVM'ye gitmek için 

TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PTTAVMPTTAVM ürünleriPTTAVM Ayçiçek Yağı Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Elektrikli araçlara Ötv Zammı
Elektrikli araçlara Ötv Zammı
Evini kendi dönüştürene yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV
Evini kendi dönüştürene yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın
2021 Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
2021 Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!
Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı
Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
Konut kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Banka konut kredisi transferi ve yapılandırması
SGK ayrıntılı hizmet dökümü nereden nasıl alınır? E-devlet SGK ayrıntılı hizmet dökümü
Babil Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Aslı Enver rol aldığı dizi ve yapımlar
Yurt dışından gelen telefon IMEI Kayıt ücretine zam
İPhone numara ve sms ngelleme işlemi nasıl yapılır?
Şarjı en uzun süre dayanan telefonlar listesi
Karantinaya alınanlar gıda ihtiyacını nasıl karşılıyor? Gıda yardımı yapılıyor mu?
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
E-Devlet YÖK Yükseköğretim Mezun Belgesi sorgulama işlemleri
3003 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 3003 nitelik kodu özel şartı nedir?
2021 Sicili bozuk kredi çıkmayan vatandaşa kredi yapılandırması yapan bankalar!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.