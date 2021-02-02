PTTAVM indirimli satılan ucuz ürünler listesi açıklandı

Türkiye’de git gide etkisi daha da büyüyen gıda ücretlerine karşı hükümet adım attı. PTT aracılığıyla sofranın vazgeçilmez ürünlerini piyasa fiyatından daha düşüğe satmak için harekete geçen hükümet, PTTAVM ile amacını yerini getirmeye düşünüyor. PTTAVM ile hükümet marketlerde fazla fiyatlara satılan malzemeleri daha ucuz bir şekilde vatandaşlara sunacak. Vatandaşın PTTAVM üzerinden satın aldığı ürünler ise kapılarından teslim edilecek.

PTT’de ucuz bir şekilde satılacak ürünler neler?

PTTAVM üzerinden gerçekleştirilecek olan ucuza ürün satışları tamamen başladı. Birçok gıdada uygulanacak indirimli fiyatlar paylaşıldı. Özellikle PTTAVM 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları merak edilmekteydi. Kurumlar tarafından paylaşılan resmi bir açıklama her şeyi netleştirdi. PTTAVM’de ucuza satılacak ürünler ise;

Çaykur’un 42 numaralı Tirebolu 500gr çayının fiyatı

: 22, 25 Türk lirası,

4300gr Öncü Domates Salçasının fiyatı:

54, 50 Türk lirası olacak,

Ayçiçek Yağı 5LT:

78 Türk lirası Komili, 69 Türk lirası Orkide, 95 Türk lirasına Zer, 82 Türk lirasına Çotanak ve 68 Türk lirasına Abalı.

Çalıkoğlu 800gr Zeytin:

43 Türk lirası,

Domestos 3240ml çamaşır deterjanı:

24 Türk lirası,

Ankara makana 5kg Spagetti:

36 Türk lirası.

En başa çıkan ürünler bu şekilde olmakla birlikte PTT’ye girdiğiniz taktirde bu tarz bir ürün yelpazesi karşınıza çıkmaktadır. Belirli bir alışveriş yaptığınızda, yani fiyata göre ise kargo bedava olacaktır.