PttAVM ayçiçek yağı satışı ne zaman başlayacak?

PTT, E-ticaret üzerinden PttAVM platformundan ucuz Ayçiçek yağı satacağını açıkladı. Son zamanlarda Ayçiçek yağının fiyat artışlarından şikayetçi olan vatandaşlar bu habere sevindi. PTT’den Ayçiçek yağının yanı sıra temel gıda ürünlerindeki zamlara karşı hamle geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yanında Fiskobirlik ve Çaykur ürünleri için de intenet üzerinden online alışveriş yapılacak olan PttAVM şimdi de Ayçiçek yağı satışına başlayacak. PTT bu işi kooperatiflerle satış ortaklığı içinde yapacak. Ürünleri indirimli olarak intenet üzerinden alıcısı ile buluşturacak.

PTTAVM Ayçiçek yağı fiyatları nedir?

PTTAVM, TMO, AOÇ, TKK’nin yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur İndirimli online satışı yapmaya başladı. Satılan ürünlerde Ayçiçek yağı başta bulunuyor Bunun yanı sıra zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, salça benzeri temel gıdaların fiyatlarının uygun olması adına kooperatiflerde ağırlık verilecek.

PTTAVM’de Ayçiçek yağının 5 litresi ücretsiz kargo ile Abalı markası 69,90 TL’ye satılacak. 1 litrelik orkide markalı Ayçiçek yağı ise 15,90 TL’ye satılacak.

Ayçiçek yağındaki fiyat artışları nedeni ile kooperatifler ve PTT’nin birlikte yapacağı indirimli sarış ortaklığı başlayacak. PTT tarafından Ayçiçek yağı ucuza satılacak. Bunun yanı sıra zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça, bal gibi ürünler de ucuza satılacak. Aynı zamanda müşterilere ücretsiz kargo imkanı sağlanacak.