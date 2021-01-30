PTTAVM ayçiçek yağı fiyatları ne kadar olacak?

Ayçiçek yağına gelen zamların üzerine Posta ve Telegraf Teşkilatı (PTT) daha uyguna yağ satımı için adım attı. PTT, ucuz ayçiçeği satışına başlayacağını duyurdu. PTT intenet üzerinden ucuz yağ satışı yapmak için kooperatiflerle satış antlaşması yaptı.
Başta Ayçiçek yağı olmak üzere, zeytinyağı, şeker, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları düşürülerek kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek. Satışa çıkması beklenen ürünlerin ise hala fiyatları belirlenmedi. İleri tarihlerde belirleneceği bekleniliyor.
Son Güncelleme: 30.01.2021 19:55