PTTAVM ayçiçek yağı fiyatları ne kadar olacak?

Ayçiçek yağına gelen zamların üzerine Posta ve Telegraf Teşkilatı (PTT) daha uyguna yağ satımı için adım attı. PTT, ucuz ayçiçeği satışına başlayacağını duyurdu. PTT intenet üzerinden ucuz yağ satışı yapmak için kooperatiflerle satış antlaşması yaptı.

Ürünlerin daha ucuza satılması için kurulan Ptt.AVM.com’da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK), Fiskobirlik ve Çaykur ‘un ürünleri de satış için hazır olarak vatandaşların hizmetine açılacak.

Başta Ayçiçek yağı olmak üzere, zeytinyağı, şeker, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları düşürülerek kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek. Satışa çıkması beklenen ürünlerin ise hala fiyatları belirlenmedi. İleri tarihlerde belirleneceği bekleniliyor.