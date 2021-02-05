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PttAVM 5 lt ayçiçek yağı fiyat ne kadardan satılıyor? EPTTAVM ay çiçek yağ fiyatı

Temel gıda ürünlerinin yüzde yüze yakın zamlanması ve vatandaşların temel gıdaları bile alırken zorlanmasının ardından PTT'den bir adım geldi. PttAVM üzerinden daha uygun fiyata ayçiçek yağı satışı yapılacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar arasında yağın fiyatının ne kadar olacağı konuşulmaya başlandı. Sizler için derlediğimiz bu yazımızda tüm detayları bulabileceksiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 23:08
PttAVM 5 lt ayçiçek yağı fiyat ne kadardan satılıyor? EPTTAVM ay çiçek yağ fiyatı
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Marketlerde birçok temel gıda fiyatının zamlanmasının ardından vatandaşlar alışveriş yapamaz duruma geldiler. Özellikle ayçiçeği yağı fiyatının el yakması sonucu farklı yollar aranmaya başladı.

Temel gıda ürünlerinde artan fiyatlar vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Bu duruma ise çözüm yolu PTT’den geldi. PTT’nin E-ticaret platformu olan PttAVM daha uygun fiyata ayçiçeği yağı satışı yapacak. Ucuza ayçiçeği yağı satışı yapacak olan PttAVM'de yağ fiyatının ne kadar olacağı ise merak konusu.

PttAVM’DE AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADAR OLACAK?

PttAVM’nin intenet üzerinden yapılan satışlarında 5 litrelik Abalı marka Ayçiçek yağının fiyatı 69,90 TL olarak görülüyor. 1 litrelik Orkide marka Ayçiçek yağı ise 15,90 TL.  PttAVM, yalnızca ayçiçek yağının değil, zeytinyağı, un, şeker, bakliyat, salça gibi temel ürünlerin de daha ucuza satışını gerçekleştirecek.  Temel gıda ürünlerinin fiyatının aşağı inmesine yardımcı olmak için başlatılan bu uygulamada vatandaşlara ücretsiz kargo imkanı da sunuluyor.



Son Güncelleme: 05.02.2021 23:08
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Anahtar Kelimeler:
Ayçiçek YağıPTTAVM
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