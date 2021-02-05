PttAVM 5 lt ayçiçek yağı fiyat ne kadardan satılıyor? EPTTAVM ay çiçek yağ fiyatı

Marketlerde birçok temel gıda fiyatının zamlanmasının ardından vatandaşlar alışveriş yapamaz duruma geldiler. Özellikle ayçiçeği yağı fiyatının el yakması sonucu farklı yollar aranmaya başladı.

Temel gıda ürünlerinde artan fiyatlar vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Bu duruma ise çözüm yolu PTT’den geldi. PTT’nin E-ticaret platformu olandaha uygun fiyata ayçiçeği yağı satışı yapacak. Ucuza ayçiçeği yağı satışı yapacak olan PttAVM'de yağ fiyatının ne kadar olacağı ise merak konusu.

PttAVM’DE AYÇİÇEK YAĞI FİYATI NE KADAR OLACAK?

PttAVM’nin intenet üzerinden yapılan satışlarında 5 litrelik Abalı marka Ayçiçek yağının fiyatı 69,90 TL olarak görülüyor. 1 litrelik Orkide marka Ayçiçek yağı ise 15,90 TL. PttAVM, yalnızca ayçiçek yağının değil, zeytinyağı, un, şeker, bakliyat, salça gibi temel ürünlerin de daha ucuza satışını gerçekleştirecek. Temel gıda ürünlerinin fiyatının aşağı inmesine yardımcı olmak için başlatılan bu uygulamada vatandaşlara ücretsiz kargo imkanı da sunuluyor.