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PTT ucuz ayçiçek yağı satışları ne zaman başlayacak?

Besin ürünlerinde uzun zamandır eşi benzerine rastlanmamış olan fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekti. Vatandaşın karşılamakta güçlendiği ürünler sofranın vazgeçilmezlerini oluşturuyor, bu sebepten dolayı öncelikle; Ayçiçek yağı başa konulmak ile birlikte un, bal, bakliyat, tuz, salça ve şeker gibi temel besin ürünleri artık PttAVM.com’dan satılmaya başlanacak. PTT ucuz ayçicek yağı satışlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 20:41
PTT ucuz ayçiçek yağı satışları ne zaman başlayacak?
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Türkiye vatandaşları her gün yepyeni bir zam ile karşı karşıya gelmektedir. Zamlı fiyatlara vatandaş tepkilerini koymaya devam etmektedir. Ayçiçek yağı, tereyağı, salam ve sucuk, peynir gibi sofranın vazgeçilmez ürünlerine aşırı zam geldi. Sosyal medyada gündemden düşmeyen zamlı fiyatlar hükümetinde dikkati çekti. Hükümet bu artışın önüne geçmek üzere kooperatifler ve PTT aracılığı ile indirimli bir şekilde satış gerçekleştirecek.

 

PTT artık ayçiçek yağı satmaya başlayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve Fiskobirlik ile Çaykur firmasının ürünlerinin satışını gerçekleştirmekte olan PttAVM.com’a dahil edilecek. Bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı bölgelere de intenet üzerinden indirimli bir şekilde ürünlerin satışı yapılacak.

 

Öncelikli olarak; ayçicek yağının başa konulacağı ürün yelpazesinde, zeytinyağı, un, tuz, salça, bal ve şeker gibi temel besin kaynaklarının da daha ucuz bir şekilde için kooperatif ürünlere ağırlık verilerek satılacaktır.

 

PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar olacak?

PTT ve Kooperatiflerin el ele vererek gerçekleştirdiği yağ satışlarının ne kadar olacağı henüz tam olarak netleştirilemedi. Lakin verilen bilgiler neticesinde satılacak olan ürünlerin %15, %10 şeklinde daha düşük bir ücrete sahip olacak.

 

PTT tarafından ucuz yağ ne zaman satılmaya başlayacak?

PTT ve Kooperatiflerin el ele verdiği ortaklıkta satışların başlaması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Kısa bir zaman sonra satışlara başlanacağı düşünülüyor.

 

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:41
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