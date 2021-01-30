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PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlayacak?

Ayçiçek yağındaki fiyat artışı vatandaşların tepkisine yol açmıştı. Konuyla ilgili PTT’den bir hamle geldi. PTT bundan sonra ayçiçek yağını ve temel gıda ürünlerini, kooperatiflerle ortaklaşa hareket ederek daha ucuza satacak.

30 Ocak 2021 Cumartesi 15:14
PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlayacak?
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Ayçiçek yağında ve temel gıda ürünlerindeki fiyat artışı, son zamanlarda en çok konuşulan konu. Ürünlere yapılan zamlara vatandaşlar tepki göstermişti. Bu durumla ilgili PTT bir adım attı ve başta ayçiçek yağı olmak üzere birçok temel gıda ürününün, daha uygun fiyatlarla satılacağını açıkladı. PTT’nin intenet sitesi üzerinden yapılacak satışlarla, vatandaşlar ürünlere daha ucuz bir şekilde sahip olacak.

Kooperatiflerle ortaklaşa hareket edecek olan PTT, PttAVM.com’dan ürünleri satışa çıkaracak. Ayçiçek yağının yanı sıra, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, salça gibi temel gıda ürünleri de indirimli olarak satışa sunulacak.



Son Güncelleme: 30.01.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
PttAyçiçek Yağı
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