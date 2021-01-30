PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlayacak?

nda ve temel gıda ürünlerindeki fiyat artışı, son zamanlarda en çok konuşulan konu. Ürünlere yapılan zamlara vatandaşlar tepki göstermişti. Bu durumla ilgilibir adım attı ve başta ayçiçek yağı olmak üzere birçok temel gıda ürününün, daha uygun fiyatlarla satılacağını açıkladı. PTT’nin intenet sitesi üzerinden yapılacak satışlarla, vatandaşlar ürünlere daha ucuz bir şekilde sahip olacak.

Kooperatiflerle ortaklaşa hareket edecek olan PTT, PttAVM.com’dan ürünleri satışa çıkaracak. Ayçiçek yağının yanı sıra, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, salça gibi temel gıda ürünleri de indirimli olarak satışa sunulacak.