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PTT ucuz ayçiçek yağı satacak mı? Açıklama geldi!

Ayçiçek yağı satışlarında yaşanan fahiş fiyat artışından sonra PTT’nin uygun fiyata Ayçiçek yağı satacağı iddia edilmişti. PTT sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:58
PTT ucuz ayçiçek yağı satacak mı? Açıklama geldi!
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İhtiyaçlarını karşılamak için market alışverişine giden vatandaşlar, özellikle süt ürünleri, Ayçiçek yağı, zeytin yağı ve yumurta gibi ürünlere getirilen fahiş zamlara büyük tepki gösterdiler. Bu tepkilerden sonra hükümet duruma müdahale etti. Esnafa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu süreci bu şeklide sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın, vatandaşımıza zulüm etmeyin.” çağrısında bulundu.

Fiyatlardan rahatsız olan halkın tepkilerinden sonra yetkililer denetimlerini artırdı. Sosyal medyada ise PTT’nin ucuza Ayçiçek yağı satacağı iddiaları yayılmaya başladı.

PTT’nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu konuda gelen sorulara yanıt verdi. Karaismailoğlu, “PTT’nin ucuza gıda satışı yapmak gibi bir göreve yok, işleve belli. PTT’nin bir alt şirketi olan PTT AVM diye bir şirket var. Normal intenet siteleri gibi binlerce ürün satışta. Üreticiler satışlarını oradan yapabiliyorlar.”



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
PttUcuzAyçiçekYağSatış
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