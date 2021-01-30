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PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar olacak, satışlar ne zaman başlayacak?

PTT indirimli fiyatlara Ayçiçek yağı ve temel gıda ürünleri satışa çıkaracağını duyurmuştu. Vatandaşlar artan fiyatlar sonrası PTT Ayçiçek yağı fiyatı ne kadar olacak, ne zaman başlayacak sorusunu araştırmaya başladı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:29
PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar olacak, satışlar ne zaman başlayacak?
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Temel gıda ürünlerine gelen zamların ardından vatandaşlar tepki göstermişti. Özellikle Ayçiçek yağı fiyatlarındaki fahiş fiyat artışının ardından PTT indirimli satış ortaklığı ile ucuza Ayçiçek yağı satacağını duyurdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri ile Fiskobirlik ve Çaykur online olarak PTTAVM üzerinden indirimli satışlar yapacak. İlk satışlarda Ayçiçek yağı, zeytinyağı, bakliyat, un, tuz, salça, bal ve buna benzer temel gıda ürünlerinin satışa çıkarılacağı talebin olması halinde ürün yelpazesinin genişletileceği duyuruldu.

PTT Ayçiçek yağı başta olmak üzere indirimli satışları henüz başlamadı. İlerleyen günlerde satışların yapılması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
AyçiçekPttYağPTTAVM
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