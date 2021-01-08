Prefabrik ev yapım desteği nedir? 2021 Prefabrik ev yapım yardım destek tutarı ve şartları

2021 Yılında Prefabrik Ev Desteği! Gerekli Şartlar Ve Destek Miktarı Ne kadar?

Aile Bakanlığı’nın 2021 yılı için prefabrik ev yardımları devam edecektir. Bakanlığı özel koşullar karşılığında sağladığı prefabrik ev yardımı başvuru işlemleri ve bu konu hakkındaki gereken bilgileri vatandaşlar merakla araştırıyor.

Prefabrik ev yapacak olan vatandaşlar için sağlanan devlet destekleri sadece ihtiyacı olan ailelere sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanmak için ailelerin talep edilen tüm koşullara haiz olması ve bakanlığın incelemesinin ardından destek için onay verilmesi gerekiyor. Aile Bakanlığı’nın vermiş olduğu desteğin gerekli şartlarının neler olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor.

2021 Yılında Aile Bakanlığı Prefabrik Ev Yardımı Başvuru Şartları Neler?

Prefabrik ev yardımları, genellikle sağlıklı yaşam alanlarında kalamayan, maddi durumu düşük olan, devletin desteklerine ve yardımlarına ihtiyacı olan vatandaşlara yapılmaktadır. Aile Bakanlığı prefabrik ev yardımlarını kötü barınma koşullarına sahip kişi ve kişilere sağlamak amacıyla bu tür ev yardımları yapmaktadır. Aile Bakanlığı prefabrik ev yardımını, oturulmayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için böyle bir proje yapmaktadır.

Başvuru yapan kişinin Türk vatandaşı olması gereklidir.

Başvuru yapan kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir.

Bakanlığın yapacağı incelemeler sonucunda ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gereklidir.

Hanedeki yaşayan kişilerin gelirleri, asgari ücretin 1/3’ünden düşük olması gereklidir.

Yaşanılan evin bakımsız ve sağlıksız olması gereklidir.

30 Bin TL Prefabrik Ev Yardım Parası Ödenecek!

Prefabrik ev başvurusu yapmak için bazı gerekli şartlar bulunuyor. Bu şartlar;

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımları 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da belli bir döneme kadar 30 Bin TL olarak ödenecektir. Bakanlık yeni yıl içerisinde yeni destek tutarlarını açıklayacaktır.

Prefabrik Ev Başvurusu Nereye Yapılır?

Prefabrik ev yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını kendi ilçelerinde yer alan genellikle kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurular yazılı yapılacaktır.