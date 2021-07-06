Polis Özel Harekat PÖH maaşları 2021

2021 Polis Özel Harekat maaşları ne kadar?

PÖH maaşlarını merak edenler için, güncel maaş miktarları haberimizde yer almaktadır. 2021 PÖH maaşları ne kadar sorusunun cevabını merak edenler araştırmaya başladı. PÖH maaşları ne kadar?

Polis Özel Harekat’lar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak özel taktik ve silahlar kullanmak üzere eğitilerek göreve başlamaktadırlar. Terör örgütleri başta olmak üzere her türlü suç teşkil eden olaylarda ön safta yer alırlar. Kurtarma çalışmaları, silahlı ve tehlikeli olan kişileri yakalamak, devlet büyüklerini korumak, aldıkları özel eğitimler ile vatandaşların güvenliğini sağlamak gibi bir çok görevde yer almaktadırlar. Önceden PÖH alımları bilindiği üzere açıktan yapılmaktaydı ancak bu konuda bir değişikliğe gidildi. Özel harekat alımları artık içeriden oluyor. Lise ve üniversite mezunu olan kişiler, parkur ve mülakat sınavlarını başarılı olarak tamamladıkları takdirde PÖH olma hakkı kazanıyorlardı. Ancak yapılan değişiklikten sonra alımlar polisler içerisinden olmaya başladı. PÖH’ler diğer polis memurlarına göre daha tehlikeli görevlerde bulundukları için maaşları biraz daha fazladır. Ancak maaşları çalışılan birim,bölge ve görevlerine göre değişiklik göstermektedir. Özel Güvenlik Maaşları ise silahlı ve silahsız olarak ayrılmaktadır. Silahlı güvenlikler biraz daha fazla ücret almaktadırlar.

Polis Özel Harekat nasıl olunur?

PMYO’da eğitim görülürken, 2. sınıfta PÖH Başkanlığı tarafından okullarda seçmeler düzenlenir. PÖH olmak isteyen adaylar parkur ve mülakat sınavlarına tabi tutulur. Başarılı olarak bu sınavlardan geçenler özel kursa alınır. Kursu başarılı olarak bitirenler PÖH olarak göreve başlar. İçişleri Bakanlığı bazen direkt olarak PÖH alımları gerçekleştirmektedir. Bu alımlara katılmak için öncelikle başvuru yapılır daha sonra parkur ve mülakat sınavlarına girilir. Başarı gösterenler kursu bitirdikten sonra görevlerine başlar.

Maaşları ne kadar?

Türkiye’nin her bölgesinde görevlendirilebilen PÖH’Ler, özellikle doğu bölgelerinde bir çok görev üstlenebilmektedirler. Çalışılan birim ve bölgeye göre maaşları değişiklik gösterir. Görev yapılan hizmet süresi, evlilik ve çocuk durumu ve görev yapılan şehre göre de maaşlar değişir. 2021 yılında %5,49 oranında artan maaşlar, öğrenim ve mesleki pozisyon durumuna göre belirlenmektedir. 5,500-6,700 arasında değişen maaşlar, doğu ve batıda görev yapanlara göre de farklılık göstermektedir. Kısa PÖH maaşı bölgeye göre farklıdır ve kadrolu polislere göre daha fazladır. 2021 Temmuz’da PÖH maaşlarına %8,45 oranında zam yapılmıştır.

Şehirlere göre terör tazminatları ne kadar?

Adana: 492 TL

Adıyaman: 251 TL

Ağrı: 1313 TL

Amasya: 492 TL

Ankara: 251 TL

Ardahan: 958 TL

Batman: 1313 TL

Bingöl: 1313 TL

Çorum: 492 TL

Diyarbakır: 1313 TL

Elazığ: 958 TL

Erzincan: 958 TL

Erzurum: 958 TL

Gaziantep: 251 TL

Giresun: 958 TL

Gümüşhane: 492 TL

Hakkari: 1313 TL

Hatay: 1313 TL

Iğdır: 958 TL

İstanbul: 492 TL

İzmir: 251 TL

Kahramanmaraş: 492 TL

Kars: 958 TL

Kilis: 1313 TL

Malatya: 492 TL

Mardin: 1313 TL

Mersin: 492 TL

Muş: 1313 TL

Ordu: 492 TL

Osmaniye: 958 TL

Siirt: 1313 TL

Sivas: 492 TL

Şanlıurfa: 492 TL

Şınak: 1313 TL

Tunceli: 1313 TL

Van: 1313 TL

PÖH olmak için şartlar nelerdir?

Birden fazla gencin hayali olan bu mesleğin şartları merak ediliyor. PÖH olmak için PMYO öğrencisi iken ya da polis olarak çalışırken başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu mesleğe seçilmeniz için ise bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar aşağıda verilmiştir.

- 28 yaşından gün almamış olmak

- En az lise mezunu olmak

- Adayın terhis olduğu tarih ile başvurulan tarih arasında en az 3 ayın bulunması

- Parkur ve mülakatta başarı göstermek

- Polis eğitim merkezlerinde eğitim almak

PÖH alımları ne zaman olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu alımların kurum içinden yapılacağını daha önce duyurmuştu. Yeni bir değişiklik gelmediği takdirde alımlar kurum içerisinden olmaya devam edecek. Şu anda ise PÖH alımı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. PÖH olacak kişilere özel eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler arasında keskin nişancılık, etkin silah kullanma, her türlü silah atış eğitimi, zorlu şartlarda hayatta kalma, risk ve stres yönetimi, acil durumlarda karar verebilme yer almaktadır. Bu eğitimlerden başarılı bir şekilde geçenler Özel Harekat Şube Müdürlüklerine atanarak görevlerine hemen başlarlar.