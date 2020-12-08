Platin yatırımı hangi bankalarda var? Fiziki platin nereden satın alınır? Platin hesabı açan bankalar?

Platinin alım işlemlerinin nasıl yapılacağı, platin yatırım yarışlarının başlayıp başlamadığını, platin hesabının nasıl ve hangi bankalardan açılacağı gibi detayları bu yazımızda size vereceğiz.

PLATİN NEDİR

Öncelikle platinin ne olduğu hakkında bilgi verelim. Platin, İspanya’nın Güney Amerika’yı keşfetmesinden sonra bulduğu ve gümüş ile aralarındaki benzerlik nedeni ile “küçük gümüş” ismini verdikleri kıymetli bir metal türüdür. Öte yandan platin, değerli nitelikli metallerin arasında en çok kullanımı yapılandır. Kullanım alanları ise; Takılar, sağlık, kimya ve otomotiv sektörü olarak sıralanabilir lakin platinin daha fazla kullanım alanı da bulunmakta. Dünyada platin rezervinin yaklaşık %90’ı Güney Afrika’dadır. Türkiye’ de ise platin rezervi yoktur. Platinin dış görünüşü; kalay beyazı ya da gümüş ya da çelik grisi metal renklerindedir. Platin kuyumculuğun bir çok alanında kullanılmaktadır ve altından çok daha değerlidir.

PLATİN YATIRIMLARI FOREKSTEN GELİR GETİRİR Mİ

Platine yatırım yapmak için birden fazla yol bulunmaktadır. Bunların en kullanılanı ise Foreks piyasalarıdır. Öncelikle yapılması gereken Foreks’de pozisyon açmaktır. Lakin Foreks piyasaları içerisinde işlem yapmak oldukça risk teşkil etmektedir ve genellikle buradan sadece uzman olan kişiler para kazanmaktadır. Amatör yatırımcılar Foreks piyasasında çok zorlanır ve çok zor para sahibi olurlar.

KÜLÇE PLATİNİ NERELER SATAR

Foreks piyasasının dışında fiziksel bir yatırım fırsatının olup olmadığı da çoğu yatırımcı tarafından merak edilmektedir. 2020 senesinde ne yazık ki Türkiye’de külçe platin yatırımı bulunmuyor. Bunun nedeni ise tedarikçilerin stoklarında platinin var olmamasıdır. Kuyumcularda külçe yatırımı yapmamaktadır. Platin yatırımı için sadece fiziksel(spot) bir yatırım planlıyorsanız, maalesef şuanda bunu yapamazsınız.

PLATİN ALTINDAN DAHA DEĞERLİ BİR MADEN ÇEŞİDİDİR!

Platin fiyatları, altınla bir ve altından daha yüksek bir şekilde olmalıdır lakin platinin fiyatlandırılması borsa tarafından aşağıya çekilmektedir. Latincesi; Platinium’ dur ve bu metal türünün bulunması çok zordur. İspanyolların Güney Amerika’yı keşfetmesinden önce bilinmeyen bir metal türüdür. Isıyı ve elektriği çok iyi bir şekilde iletir ve bu nedenle birçok alanda kullanımı yapılır. Periyodik cetvellerde gösterimi; Pt’ dir. Platin metaller herhangi bir paslanma göstermez ve Fransa kralı 15’ inci Louis’ in adlandırması ile platin, “Krallara layık metal!” dir. Platinin piyasa fiyatları ise diğer önemli madenlerle eş bir şekilde artış ve iniş gösterir.

Platin doğa içerisinde nadir bulunacak kıymetli bir metaldir ve bu platini çok ender kılmaktadır. Yer yüzünde 7 bin senedir altın kullanımı yapılmaktadır. Altın’ın yeryüzünden çıkarılan miktarı 150 bin ton civarındayken platin sadece 4 bin 200 ton civarında olmaktadır. Endüstriyel, takı, sağlık v.b bir çok alanda kullanılmakta ve talep edilmektedir.

BANKALAR ARACILIĞI İLE PLATİN YATIRIMI

Platin hesabı, son zamanların en çok araştırılan maden yatırımlarından birisi olmuştur. Gümüş ve altın gibi değerli maden hesaplarının ardından platin madenide oldukça dikkat çeken bir hâle geldi. Oldukça geniş bir yatırım yelpazesi bulunan platin son derece düşük ve bütçeye uygun yatırımlardan birisi haline büründü. Kıymetli madenlerin, alımı ve satımlarında size zorluksuz bir şekilde kazanç sağlatabilir. Platin alım işlemlerinde ise döviz ya da Türk lirası kullanabilmektesiniz. Daha öncesinde gümüş ya da altın kullanımında bulunduysanız işlemleriniz oldukça kolaylaşacaktır. Yani alım ve satım talimatlarını çok kolay bir şekilde vereceksiniz lakin dikkati elden bırakmamakta fayda var.

PLATİNİN ÜRETİM YERLERİ NERESİDİR

Dünyanın platin üreticiliğinde bir numarası olan ülke Güney Afrika Cumhuriyeti’dir ve dünyadaki platin rezervinin %90’ına sahiptir. Diğer üretim yerleri ise Kanada ve Rusya’dır. Paladyum ikamesi olarak görülmekte olan platin, değerli metallerin kendi aralarında yaşadığı fiyat değişimlerinden de etkilenir. Platin madenleri için talepler çok yüksektir ve bunun üzerinde durmak gerekmektedir. Arzın belirginliği zaman içerisinde talep artmasına sebebiyet verebilir ve bu fiyatları çok yukarılara çıkarabilir.

HANGİ BANKALARDAN PLATİN HESAP SAHİPLİĞİ ALINIR

Bankalar aracılığı ile platin hesabı açmak istiyorsanız; Türkiye’ de sadece iki adet seçeneğiniz bulunuyor. Bu bankalardan birisi Kuveyt Türk ve diğeri Emlak Katılım Bankası olmaktadır. Bu iki banka için fiziki platin teslimi yapamazsınız.