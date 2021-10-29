Planlama mühendisi maaşı ne kadar? Planlama mühendisi maaşları

Planlama mühendisi, görev aldığı şirketin hedef ve stratejilerine uygun olarak üretim hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışan, belirli dönemler için planlar oluşturan ve bu planları hayata geçiren kişidir.

Planlama mühendisinin görevleri nelerdir?

-Müşterilerin taleplerine göre sevkiyat planlaması yapmak,

-Üretim kaynaklarının verimli bir şekilde üretilmesi ve kullanılması için planlama yapmak,

-Makine ve personel arası verimlilik analizleri yapmak,

-Personellerin çalışmasını denetlemek,

-Makineleri denetlemek,

-Planlama yaparak ihtiyaç raporları hazırlamak,

-Hammadde kontrolü yaparak kayıt altında tutmak,

-Üretim sisteminin düzenli takibini yapmak,

-Projenin hazırlanması ve onaylanan programa uygun imalat kısmının planlamasınıgerçekleştirmek.

Planlama mühendisi maaşı ne kadar?

Planlama mühendisinin aylık maaşı ortalama 10 bin liradır. En düşük planlama mühendisi maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 15 bin liradır.

Planlama mühendisi olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.