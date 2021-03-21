İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Peugeot SUV 5008 kampanyası fiyat listesi 2021

Peugeot markasından Mart ayında da kampanyalar devam ediyor. Yeni Peugeot SUV 5008'e Mart ayında sıfır faizli finanman fırsatıyla sahip olabilmek artık mümkün. İşte Yeni Peugeot SUV 5008 modelinin detayları...

21 Mart 2021 Pazar 18:58
Peugeot SUV 5008 kampanyası fiyat listesi 2021
Takip Et:

Yeni model 2021 Peugeot SUV 5008’e, Mart ayında bahara özel sıfır faizli finansman fırsatıyla sahip olmak mümkün.

80.000 TL için 12 ay vade %0 faiz kampanyası!

31.03.2021 tarihine kadar Peugeot yetkili satıcılarında, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 80.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Önek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko dahil edilmemiştir.

PSA Finans’ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Kredi Koruma Sigortası çözümleri BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından ve PSA Kasko ürünü Aksigorta A.Ş. ve Groupama Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Tüm kampanyalar, kampanyaya katılan Peugeot yetkili satıcılarında geçerli olup stoklarla sınırlıdır. İlandaki araç Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir.

200.000 TL için 12 ay vade %0,99 faiz kampanyası!

31.03.2021 tarihine kadar Peugeot yetkili satıcılarında, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0.99 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 200.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Önek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko dahil edilmemiştir.

PSA Finans’ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Kredi Koruma Sigortası çözümleri BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından ve PSA Kasko ürünü Aksigorta A.Ş. ve Groupama Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Tüm kampanyalar, kampanyaya katılan Peugeot yetkili satıcılarında geçerli olup stoklarla sınırlıdır. İlandaki araç Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir.

Yeni Peugeot SUV 5008 fiyat listesi 2021

Yeni 5008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180 hp EAT8

510.000 TL

Yeni 5008 GT 1.6 PureTech 180 hp EAT8

550.000 TL

Yeni 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

475.000 TL

Yeni 5008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

510.000TL

Yeni 5008 GT 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

550.000 TL

Yeni Peugeot SUV 5008 2021 MY kampanyalı 0 km anahtar teslim fiyat listesi.

Yeni Peugeot SUV 5008 modellerinin geçerli versiyonlarında, özel metalik boya farkı %80 ÖTV’li araçlarda 3.500 TL. Sedefli metalik renk farkı %80 ÖTV’li araçlarda 4.500 TL.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni Peugeot SUV 5008PeugeotMart KampanyasıPeugeot SUV 5008Otomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peugeot SUV 3008 kampanyası fiyat listesi 2021
Peugeot SUV 3008 kampanyası fiyat listesi 2021
21 Mart Pazar 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
21 Mart Pazar 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Kripto paralarda son durum ne? 21 Mart 2021 Pazar BTC ve güncel kripto para fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 21 Mart 2021 Pazar BTC ve güncel kripto para fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 21 Mart 2021 Pazar 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 21 Mart 2021 Pazar 1 BTC kaç tl oldu?
Bitfinex hangi altcoinleri listeden çıkarıyor?
Bitfinex hangi altcoinleri listeden çıkarıyor?
Kripto paralarda son durum ne? 20 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto para fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 20 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto para fiyatları

Popüler Haberler

Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Peugeot SUV 5008 kampanyası fiyat listesi 2021
Bein sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe maçı tek maç nasıl alınır? Bein Connect BJK FB derbi maçı tek maç paketi
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
21 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2021 Pazar Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı, tabiri nedir?
Peugeot SUV 3008 kampanyası fiyat listesi 2021
Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
A spor Spikeri Çiğdem Ceylan kimdir?
Gürcistan’a nasıl gidilir? 2021 Gürcistan'daki meşhur yemekler neler? Hayat pahalılığı nasıl?
Bein Sport Connect tek maç satın alma paketi nasıl alınır, kaç tl?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?
Canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.