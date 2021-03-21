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Peugeot SUV 3008 kampanyası fiyat listesi 2021

Peugeot markasından 2021 yılının Mart ayına özel kampanyalarıyla artık herkes bu aya özel sıfır faizli finansman fırsatıyla yeni Peugeot SUV 3008 modeline sahip olabilir. İşte Yeni Peugeot SUV 3008'e yönelik bazı detaylar...

21 Mart 2021 Pazar 18:37
Peugeot SUV 3008 kampanyası fiyat listesi 2021
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Yeni model 2021 Peugeot SUV 3008’e, Mart ayında bahara özel sıfır faizli finansman fırsatıyla sahip olmak artık mümkün!

50.000 TL için 12 ay vade %0 faiz kampanyası!

31.03.2021 gününe kadar Peugeot yetkili satıcılarında, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 50.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Önek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko dahil edilmemiştir.

PSA Finans’ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Kredi Koruma Sigortası çözümleri BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından ve PSA Kasko ürünü Aksigorta A.Ş. ve Groupama Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Tüm kampanyalar, kampanyaya katılan Peugeot yetkili satıcılarında geçerli olup stoklarla sınırlıdır. İlandaki araç Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir.

140.000 TL için 12 ay vade %0,99 faiz kampanyası!

31.03.2021 tarihine kadar Peugeot yetkili satıcılarında, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0.99 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 140.000 TL 12 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Önek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko dahil edilmemiştir.

PSA Finans’ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Kredi Koruma Sigortası çözümleri BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından ve PSA Kasko ürünü Aksigorta A.Ş. ve Groupama Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Tüm kampanyalar, kampanyaya katılan Peugeot yetkili satıcılarında geçerli olup stoklarla sınırlıdır. İlandaki araç Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir.

Yeni Peugeot SUV 3008 fiyat listesi 2021

Yeni 3008 Active Prime 1.2 PureTech 130 hp EAT8

403.000 TL

Yeni 3008 Allure 1.6 PureTech 180 hp EAT8

445.000 TL

Yeni 3008 GT Selection 1.6 PureTech 180 hp EAT8

475.000 TL

Yeni 3008 GT 1.6 PureTech 180 hp EAT8

515.000 TL

Yeni 3008 Active Prime 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

440.192 TL

Yeni 3008 Allure 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

450.000 TL

Yeni 3008 GT Selection 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

480.000 TL

Yeni 3008 GT 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

520.000 TL

Yeni Peugeot SUV 3008 2021 MY kampanyalı 0 km anahtar teslim fiyat listesi.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:37
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Anahtar Kelimeler:
PeugeotPeugeot SUV 3008Peugeot 3008Peugeot Mart KampanyasıOtomobil
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