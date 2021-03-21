Peugeot SUV 2008 kampanyası fiyat listesi 2021

Mart ayına özel kampanyada Yeni Peugeot SUV 2008, 229 bin 700TL’den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz oranıyla SUV tutkunlarına sunuyor.

70 bin TL için 12 ay taksit yüzde 0 faiz kampanyası

31 Mart 2021 tarihine kadar Peugeot yetkili bayilerden, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko alan gerçek kişi ve tüzel kişilere uygulanacak olan aylık yüzde 0 faiz oranıyla yapılan kampanyada, perakende yoluyla yapılacak araç satın alımlarında konu olduğu 70 bin TL 12 ay taksitli PSA Finans Kredilerinde geçerli olacaktır. Önek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edierek, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko dahil edilmemiştir.

PSA Finans’ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulurken kredilendirme koşulları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenecektir. Kredi Koruma Sigortası çözümleri BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından ve PSA Kasko ürünü Aksigorta A.Ş. ve Groupama Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

İlgili başlangıç fiyatı Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100 hp 6MT versiyonu için geçerlidir. Tüm kampanyalar, kampanyaya katılan Peugeot yetkili bayilerinde geçerli olurken stoklar ile sınırlıdır. İlandaki araç Türkiye ürün gamıyla farklılık gösterebilmektedir.

100 bin TL için 12 ay taksit yüzde 0 faiz kampanyası

31 Mart 2021 tarihine kadar Peugeot yetkili bayilerinde, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko alan gerçek kişi ve tüzel kişilere uygulanacak olan aylık yüzde 0 faiz oranıyla yapılan kampanyada, perakende yoluyla yapılacak araç satın alımlarında konu olduğu 100 bin TL 12 ay taksitli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir.

Önek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilerek, Kredi Koruma Sigortası ve PSA Kasko dahil edilmemiştir. PSA Finans’ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulurken kredilendirme koşulları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenecektir. Kredi Koruma Sigortası çözümleri BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından ve PSA Kasko ürünü Aksigorta A.Ş. ve Groupama Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

İlgili başlangıç fiyatı Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100 hp 6MTversiyonu için geçerlidir. Tüm kampanyalar, kampanyaya katılan Peugeot yetkili bayilerinde geçerli olurken stoklar ile sınırlıdır. İlandaki araç Türkiye ürün gamıyla farklılık gösterebilmektedir.

Yeni Peugeot SUV 2008 fiyat listesi 2021

Yeni 2008 Active 1.2 PureTech 100hp 6MT 229 bin 700TL

Yeni 2008 Active 1.2 PureTech 130hp 6MT 290 bin TL

Yeni 2008 Active 1.2 PureTech 130hp EAT8 318 bin 500TL

Yeni 2008 Active 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack 332 bin 500TL

Yeni 2008 Allure 1.2 PureTech 130hp EAT8 8 (Cam Tavansız) 335 bin TL

Yeni 2008 Allure 1.2 PureTech 130hp EAT8 349 bin TL

Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 373 bin TL

Yeni 2008 Active 1.5 BlueHDi 110hp 6MT 295 bin TL

Yeni 2008 Active 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 331 bin 500TL

Yeni 2008 Active 1.5BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack 345 bin 500TL

Yeni 2008 Allure 1.5BlueHDi 130hp EAT8 (Cam Tavansız) 346 bin TL

Yeni 2008 Allure 1.5BlueHDi 130hp EAT8 360 bin TL

Yeni 2008 GT 1.5BlueHDi 130hp EAT8 380 bin TL

Yeni Peugeot SUV 2008 modellerinde yüzde 50 ÖTV’li araçlarda, metalik boya farkı bin 781TL, özel metalik boya farkı ise 2 bin 250TL.