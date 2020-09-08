Petrolün varil fiyatındaki düşüşler devam ediyor!

Pandemi nedeni ile petrol satış fiyatlarının aşağı yönlü hareketi devam ediyor. Son yapılan açıklamalar ile birlikte ABD Batı Teksas petrollerinin varil fiyatı 40 doların altına düştü. ABD Batı Teksas petrollerinin varil fiyatı 37 doları görürken Brent petrolleri de 41 dolara geriledi.

Fransa’da vaka artış hızının yüksek olması nedeni ile açıklama yapan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran açıklamalarında virüsün yayılış hızının korkutucu olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda Birleşik Krallıkta da vaka sayılarının yüksek olması nedeni ile ticaret anlaşmalarının zora düştüğü ve azaldığı belirtildi.

Euro bölgesi olarak adlandırılan bölgelerin Covid-19 nedeni ile küçülmeye gitmesi sonrasında Eruo bölgelerinin %11.8 daraldığı açıklandı.

Yaşanan bu gelişmeler karşısında ise Kasım ayı Brent petrolünün beklenen varil fiyatı düşüşüne devam etti. Brent petrolünün varil fiyatı %2.31 düşüş yaşarken 41,04 dolara geriledi. Aynı zamanda Ekim ayı beklentilerinde Batı Teksas petrolünün varil fiyatı %2,87’lik bir düşüş yaşayarak 37,97 dolara geriledi.