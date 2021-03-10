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Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı

Petrol fiyatlarını merak eden, petrol fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, petrol varil fiyatlarının ne kadar olduğunu internet üzerinden araştırıyor. İşte 10 Mart Çarşamba günü Brent petrolün varil fiyatı...

10 Mart 2021 Çarşamba 20:58
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı
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Petrol fiyatları her gün değişkenlik göstermeye devam ediyor. Petrol fiyatını merak eden vatandaşlar ise bu konuda araştırmalar yapmaya devam ediyor. Özellikle Brent petrolün varil fiyatını merak eden vatandaşlar, intenet üzerinden bu konuyu araştırıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıkladığı verilere göre değişkenlik gösteren petrol varil fiyatı, stok durumuna göre düşüyor veya çıkıyor. ABD’den stok durumu ile ilgili henüz açıklama gelmezken, petrol varil fiyatında düşüş gözlemlendi. Bu da petrol stoğunun arttığı yönünde yorumlara sebep oldu.

Brent petrol varil fiyatı

Brent petrol varil fiyatında düşüş gözlemlendi. Uluslararası piyasalarda 66.62 dolardan işlem gören petrol varil fiyatı, düne göre bir hayli düştü. Dün 69.33 dolar seviyelerine kadar çıkan fiyat, bugün düşüşe geçti. Bu düşüşün sebebinin ise petrol stoğunun artmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlandı.



Son Güncelleme: 10.03.2021 20:58
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