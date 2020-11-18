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Penti Black friday indirimleri olacak mı? Penti kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Cuma için günler sayılmaya devam ediyor. Black Cuma için indirim yapılması beklenen markalardan biri de Penti olarak görülüyor. Black friday indirimleri olacak mı? Penti kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları alıcılar tarafından merakla bekleniyor…

18 Kasım 2020 Çarşamba 02:06
Penti Black friday indirimleri olacak mı? Penti kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Dünya’da ve Türkiye’de Black Cuma indirimleri için günler sayılmaya başladı. Bu sene 27 Kasım tarihinde uygulanacak olan Black Cuma’de milyonlarca insan alışveriş yapacak ve büyük indirimlerden faydalanacaklar. Aslında Avrupa ve Amerika’da Şükran Günü’nden sonra uygulanan Black Cuma Türkiye’de de pek çok mağaza tarafından uygulanıyor. Bu gün içerisinde ürünlerde büyük oranlı indirimler yapılıyor.

Black Cuma kapsamında indirim yapması beklenen markalardan biri de Penti olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların favori mağazalarından biri olan Penti’de Black Cuma indirimlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz senelere bakıldığında Penti’nin Pink Cuma ismi altında göz ardı edilmeyecek indirimlere imza attığı görülüyor.

Penti Mağazalarında Black Cuma İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Önceki seneler incelendiğinde Penti mağazalarında Black Cuma tarihinde Pink Cuma ismi altında yalnızca Şükran Günü’nden sonraki gün indirimler uygulanmış. Ancak 2019 senesinde Black Cuma indirimleri hafta sonu boyunca da devam etmiş.

Penti Mağazasında Ne Kadar İndirim Oluyor?


Önceki senelerde Black Cuma kapsamında Penti mağazasının yaptığı indirimlere göz atıldığında 2015 senesinde site genelinde %30 indirim yapıldığı, 2016 senesinde %40 oranına çıkıldığı ve 2018 senesine kadar bu oranda indirimlerin yapıldığı görülüyor. İndirimlerin 2020 senesinde ise yüzde 30 ve 50 arasında değişen oranlarda yapılacağı açıklaması yapıldı. 

Penti’deki İndirimlerden Nasıl Haberdar Olabilirim?

Penti mağazası kapsamında yapılan indirimlerden ve elbette Black Cuma kapsamında yapılan indirimlerden anında haberdar olabilmek için Penti mağazasının e-bülten sistemine kayıt olunabilir. Buraya kaydolarak mağazada yapılan indirimlerin mail adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Diğer yanda Penti’nin sosyal medya üzerindeki hesaplarını takip ederek de çok kısa süreler içinde yapılan indirimlerden haberdar olabilirsiniz.

Penti’den Black Cuma Dışında da İndirimli Alışveriş Yapılıyor mu?

Mağaza kapsamında zaman zaman yapılan indirimler sayesinde Black Cuma dışında da indirimli şekilde alışveriş yapılması mümkün oluyor. Özellikle bayram indirimleri, sezon sonu indirimleri ve sezon ortası indirimleri gibi indirim kampanyaları düzenleniyor.

Penti Gibi Başka Hangi Mağazalar Black Cuma İndirimi Yapıyor?

Penti gibi Black Cuma indirimi yapacak olan pek çok mağaza bulunuyor. Trendyol, Boyner, Morhipo, Gittigidiyor, Koton, Lc Waikiki ve Defacto gibi pek çok mağaza Black Cuma indirimi yapıyor.



Son Güncelleme: 18.11.2020 02:06
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