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Penta halka arz ne zaman gerçekleşecek, hisse kodu nedir? Penta halka arz eşit mi, oransal mı yapılacak?

Penta Teknolojinin halka arz edileceğinin duyurulması üzerine yatırımcılar arz işleminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Penta halka arz hangi bankalardan işlem görecek? Penta halka arzın hisse kodu ne? Yatırımcılar bu soruların cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:55
Penta halka arz ne zaman gerçekleşecek, hisse kodu nedir? Penta halka arz eşit mi, oransal mı yapılacak?
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Penta Teknolojisinin halka arz edileceği duyuruldu. Bu duyurunun üzerine yatırımcılar halka arz ile alakalı bilgileri araştırmaya başladı. Penta Teknoloji talepleri 6-7 Mayıs’ta toplayacak. Penta Teknoloji ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak.

Yatırımcılar, Penta Teknolojinin halka arz işleminin ne zaman olduğunu, hisselerin fiyat aralığını, halka arzın eşit olup olmadığını, halka arzın yapılacağı bankaları ve halka arz bilgilerini merak ediyor. Haberimizde konuya ilişkin tüm soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Penta ne zaman halka arz edilecek? Penta hisse fiyat aralığı nedir?

Penta Teknoloji talep toplama işlemini 6-7 Mayıs arasında gerçekleştirecek. Talep fiyat aralığı ise 32,00-38,00 TL olarak açıklandı. Hisselerin ise 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul’da işlem göreceği düşünülüyor.

Penta halka arz eşit mi?

Eğer ki ek satış hakkının tümü kullanılırsa halka açıklık oranı %48,34’ e kadar yükselecek. Bunun yanı sıra halka arz işleminde yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemleri uygulanacak.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, konuya ilişkin yapılan açıklamalarda görüşlerini aktardı. Özçelik, açıklamasında hem Türkiye’de hem de dünyada bilişim pazarında en hızlı büyüyen, ilerleme kaydeden alanlar içinde olduğunu belirtti. Mürsel Özçelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL'ye taşıdık.

Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendirecek, elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji'yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız."

Penta halka arzın yapılacağı bankalar

Penta Teknolojinin halka arz işlemi, İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İntenet Şubesi, İşCep üzerinden yapılacak.

Penta halka arz kimindir ve ne iş yapar?

Penta Teknoloji’nin %54,30’u, aktif büyüklüğü ve yatırımları Gözde Girişm’e ait. Gözde Girişim, Türkiye’nin en büyük halka açık girişim sermaye şirketidir.

Penta Teknoloji, Mersa Sistem ile yapmış olduğu stratejik ortaklık sayesinde Yıldız Holding’e katıldı. Bunun üzerine sektörde ilk üç oyuncu arasına yükseldi. Bunun yanı sıra Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim, Sayısal Grafik ve Exper Bilgisayar şirket satın alma işlemleri ile sektördeki liderlik hedefi ve katma değerli dağıtıcılığa yatırım yapma stratejisi ile ürün çeşitliliğini artırdı.

Şirket 40'ın üzerinde teknoloji markasında, bilgisayar, çevre birimi ve aksesuarlar, bilgisayar bileşenleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri, yazılım, yazıcı ve sarf malzemeleri ilk sırada olmak üzere, uçtan uca teknolojik çözümleri geniş ürün gamıyla sunabildiği 6 temel ürün kategorisini, yaygın bayi ağı aracılığıyla tüm Türkiye ile buluşturuyor. Penta Teknoloji'nin müşterileri, tüm Türkiye’ye yayılmış şekilde faaliyet göstermektedir. Şirket, bayi, perakende satıcı, katma değerli satıcı ve alt dağıtıcılardan oluşmaktadır. Satış kanalında ise neredeyse 9 bin müşterisi vardır.

Bu şirket, farklı markalarda Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcı konumunda bulunmaktadır. Teknoloji alanında hemen hemen her ürün kategorisinde varlık göstermektedir. İçlerinde Autodesk, Logitech, MSI, OKI, ViewSonic, Wacom, ve Xerox'un bulunduğu, 15 tedarikçi ile 22'den fazla ürün grubu için imzaladığı tek dağıtıcılık anlaşmaları vardır.

Penta Teknoloji halka arz işlem bilgileri

İhraççı: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri: Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Gerçek Kişi Ortaklar

Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı 12.000.000 TL

Ortak Satışı 6.378.752 TL

Toplam 18.378.752 TL nominal değerli paylar

Çıkarılmış Sermaye: 31.724.000 TL

Halka Arz Yapısı: Sermaye Artırımı 12.000.000 TL

Ortak Satışı 6.378.752 TL

Toplam 18.378.752 TL nominal değerli paylar

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 43.724.000 TL

Ek Satışa Sunulan Pay Miktarı: 2.756.809 TL nominal değerli paylar (%15 ek satış oranı)

Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı: %48,34

Fiyat Aralığı: 32,00 TL – 38,00 TL

Satmama Taahhütleri: Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri için 180 Gün

Fiyat İstikrarı: Planlanıyor

Fiyat İstikrarı Süresi: Payların BİAŞ'de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün

Halka Açıklık Oranı: %42,03

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:55
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PentaPentaTeknolojiArzHisse
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