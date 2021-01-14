Pegasus'ta bütün işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul açıklama yaptı

Havayolları hisselerinde yanlış emir sebebiyle bütün işlemleri iptal edilidi. Pegasus hisselerinde sabah saatlerinde yapılan hatalı işlemler sebebiyle hisseler yalnızca dört dakika işlem gördü. Açılışta aracı bir kurum tarafından yapılan hatalı emir sebebiyle hisseler güne %9 artışla başladı. Sürekli müzayedelerin başlaması ile primler %3,5’e düşerken devre kesici uygulaması yapıldı. Bu devre kesici uygulaması yirmi dokuz saniye sonra yapıldı.

Devre kesici uygulaması sonrasında hisseler tek fiyattan işlem görmeye başlarken sonrasında otuz dakika sonra tahta işleme geçici süreyle kapatılarak incelenmeye başlandı. İncelemelerin sonrasında hisseye gelen bütün emirler iptal edildi. Borsa İstanbul’un açıklamasına göre .PGSUS.E. sırasında bir üye maddi hatasının sebebiyle işlem iptal talebi incelenmesinden dolayı sıra saat 10:18:57'de işleme kapatılmıştır. Yapılan incelemeden sonra işlemlerin iptal edilmesine karar verilip sıranın kapatıldığı ana kadar yapılan bütün işlemler ve sırada bekleyen bütün emirler BİAŞ Yönetmeliğinin 33/b maddesi uyarınca iptal edildiği söylendi. Dün kapanışı 74,30TL’den yapan hisse güne 79,10TL açmıştı. Hatalı işlemin iptali için Borsa İstanbul inceleme başlattı.