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Pasaport, vergi, harç ve araç muayene ücretlerine 2021 yılında ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 senesinde uygulanacak olan yeniden değerleme oranını açıkladı. Açıklanan yeniden değerleme oranı sonrasında pasaport ücretleri, yurt dışından getirilen telefonların harçları ve araç muayene ücretlerinde artış olacağı görüldü...

29 Kasım 2020 Pazar 12:42
Pasaport, vergi, harç ve araç muayene ücretlerine 2021 yılında ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?
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Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında 2021 senesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya alınacak olan yeniden değerleme oranına yer verildi. Vergiler öncelikli olacak şekilde birçok ödemeye uygulanacak olan zam oranını gösteren yeniden değerleme oranı milyonlarca kişi için büyük önem arz ediyor.

Yeniden değerleme oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe bakıldığında, 2020 senesinde yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak tespit edildiği, bu oranın son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı aktarıldı.

Pasaport ücretlerine zam

Yapılan yeniden değerleme düzenlemesi ile birlikte ücretinde artış meydana gelecek olan hizmetlerden biri de pasaport ücretleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda 2021 senesinde pasaport ücretleri aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi olacak.

  • 6 aylık pasaport için tahsil edilecek harç bedeli 208 TL'den 227,27 TL'ye
  • 1 yıllık pasaport için tahsil edilecek harç bedeli 304 TL'den 332,13 TL'ye
  • 2 yıllık pasaport için tahsil edilecek harç bedeli 497 TL'den 542 TL'ye
  • 3 yıllık pasaport için tahsil edilecek harç bedeli 705 TL'den 770 TL'ye
  • 4 yıllık ve üzeri pasaport için tahsil edilecek harç bedeli 994 TL'den 1.085 TL'ye yükselecek

Yurtdışından telefon getirenlerin harçları artacak

Uygulanacak olan yeniden değerleme oranı ile birlikte yurt dışından telefon getireceklerin harçları da yükselecek. Buna göre 2021 senesi Ocak ayından itibaren yurt dışından ülkeye telefon sokmak isteyenlerin 2006 TL ödeme yapmaları gerekecek. Bu artış tüm vergilere de yansıyacak.

Araç muayene ücretleri zamlandı

Yeniden değerleme oranına göre araç muayene ücretleri de 2021 senesinde aşağıdaki gibi uygulanacak.

  • Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork: 373,70 TL
  • Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 504,69 TL
  • Traktör, motosiklet,motorlu bisiklet: 190,54 TL


Son Güncelleme: 29.11.2020 12:42
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Anahtar Kelimeler:
VergiZamYeniden DeğerlemeHazine Ve Maliye Bakanlığı
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