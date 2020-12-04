Partilerin asgari ücret teklifleri ne kadar? Asgari ücret 2021 belli oldu mu?

Asgari ücret toplantısı ne zaman sona erecek? Asgari ücret 2021 belli mi? Partilerin asgari ücret için önerileri ne kadar?

2021 senesi asgari ücret toplantısının birincisi bugün gerçekleşmektedir. Toplantı sonucunda net bir bilgi çıkmasa dahi tahminler açıklanacak.

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilmektedir. Her sene olduğu gibi bu yıl da zam beklenmektedir. Zam oranı nedir, toplantı ne zaman sonlanacak araştırılmaktadır.

MİNİMUM ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret ya da minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenecek en alt seviyedir. İşçi insanların bu sınırın altında emeklerini satamayacaklarını vurgular. Birçok ülke 20. Yüzyıl sonlarına doğru bu mevzuatı uygulamaya geçirmiştir.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık vb. ihtiyaçlarını günlük fiyatlar baz alınarak minimum seviyede giderecek şekilde hesaplanmaktadır. Asgari ücret, ülkeden ülkeye göre değişebilmektedir. Bazıları saatlik olarak açıklama yaparken bazıları da direkt belirli bir saatlik çalışma karşılığı şeklinde aylık olarak açıklar. Bu ücretin, çalışılan süreyle yakın bağlantısı bulunur.

ASGARİ ÜCRET 2020 YILINDA NE KADAR?

Asgari ücret, bekar bir işçi için aylık brüt 2.943 TL, vergiler ve kesintiler çıkarıldığında net 2.324 TL ve 71 kuruş olarak uygulanmaktadır. Apartman görevlileri için kesintiler olmaması sebebiyle net 2.501 TL 55 kuruş hesaplanmaktadır.

ASGARİ ÜCRET 2021 AÇIKLANDI MI?

Asgari ücretin işveren için oluşturduğu toplam maliyet, bir işçi için 3.458 TL. Bu paranın 2.943 TL’ si brüt asgari ücret, 456 TL 17 kuruşu sosyal güvenlik primi, 58 TL 86 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonuna ayrılıyor.

Her yıl Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenen ücret, bu sene ne kadar zam alacak netleşmedi. Zam oranı Aralık ayında gerçekleşecek toplantıda netleşecektir.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Normal koşullarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen ilk toplantı sonrası işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanılarak, son toplantı için tekrar bakanlığa gidiliyordu. Fakat bu sene toplantı çevrim içi yapılacak.

İşçi ve işverenin ev sahipliğinde devamı gelecek toplantıların düzenlenme yöntemi önümüzdeki günlerde kesinleşecektir.

PARTİLERİN 2021 MİNİMUM ÜCRET VAATLERİ

HDP - Garo Paylan, 4 bin TL

CHP - Veli Ağbaba, minimum 3.100 TL

İYİ Parti - Meral Akşener, "Asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin" dedi.

Saadet Partisi – Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de yoksulluk sınırının 8 bin 85 lira olduğunu belirterek, asgari ücrette hedefin yoksulluk sınırı olması gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLABİLİR?

Merkez Bankası, 2020 senesi enflasyon oranını tahminen %12,1 şeklinde revize etmiştir. Bu orana dikkat edilerek artış gerçekleştirilirse; brüt 3.299 TL 10 kuruş, net 2.605 TL 98 kuruş olacaktır.

Artış oranı geçtiğimiz seneki gibi %15 olursa, brüt asgari ücret 3.384 TL 45 kuruş, net asgari ücret 2.673 TL 40 kuruş şeklinde belirlenecek.

Merkez Bankasının 2020 senesi enflasyon tahmin oranına 3 puan refah payı eklendiği zaman; brüt asgari ücret 3.387 TL 39 kuruş, net asgari ücret 2.675 TL 72 kuruş olacaktır.

Refah payı 4 puan uygulandığı zaman; brüt 3.416 TL 82 kuruş, net 2.698 TL 97 kuruş şeklinde hesaplanacaktır.

Refah payı 5 puan uygulanırsa; brüt asgari ücret 3.446 TL 25 kuruş, net asgari ücret 2.722 Tl 22 kuruş olacaktır.

Türk- İş Genel Başkanı olan Ergün Atalay, 2021’ de geçerli sayılacak minimum ücret konusunda şu ifadeleri kullandı:

"İşveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz."

Atalay, yarın düzenlenecek toplantıya ilişkin Türk-İş Genel Merkezi’nde düzenlemiş olduğu basın toplantısında, minimum ücret olması gereken ücretin, ülkemizde ‘’geçinme ücreti’’ ne döndüğünü belirtti. 7 milyondan fazla kişinin bu ücretle geçindiğine değinen Atalay, asgari ücretle çalışan işçilerin %99 ‘ unun sendikasız olduğunu belirtti. Atalay sözlerine şu ifadeleri de ekledi: "Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil. Toplumun bir kısmı bunu anlamıyor. 'Sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir.' diyor. Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok."