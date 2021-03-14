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Part-time çalışanlara müjde! Kıdem tazminatı güvencesi geliyor

Esnek çalışma kapsamında uygulanan kısmi süreli (part-time) sisteminde çalışanları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Çalışanların haklarının korunacağı yeni uygulamada kıdem tazminatını güvence altına alınacağı öğrenildi.

14 Mart 2021 Pazar 13:41
Part-time çalışanlara müjde! Kıdem tazminatı güvencesi geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi reform paketinde çalışma hayatıyla ilgili önemli adımların olduğu ifade edildi. Özellikle Part-time olarak çalışan gençlerin haklarının güvence altına alınması konusunu içeren mevzuatta, kıdem tazminatı güvencesinin geleceği belirtiliyor.

Esnek çalışma kapsamında özellikle gençlerin tercih ettiği kısmi süreli (part-time) çalışmalarda hafta tatilleri ve izinleri ile birlikte kıdem tazminatı gibi haklarının yeni ekonomi reform paketinde güvence altına alınacağı belirtiliyor. Söz konusu çalışmaların ayrıca uzaktan çalışma mevzuatına geçiş yapan yeni iş modellerinde de uyum sağlaması açısından revizeye açık bırakılacak.

Milyonlarca gencin çalışma düzenlerini ve istihdamlarını daha da kolay hale getirecek olan yeni çalışma modellerinde bazı teşvikler devreye girecek ve kısmi çalışma zamanı içerisinde çalışmayan eksik günler tamamlanabilecek. Bu sayede istihdama kazanılması istenen gençler kamu ve özel sektörde daha kolay iş bulmaları sağlanacak ve işveren de daha esnek koşullarda gençlere istihdamı yansıtacak.



Son Güncelleme: 14.03.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
Part TimeKıdem TazminatıEkonomi Reform Paketi
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