Paribu yasal mı, güvenilir mi, sahibi kimdir?

Kripto para alım platformların biri olan Paribu gündem oldu. Son günlerde sık sık reklamlarda görülen platformun ne olduğu ise merak ediliyor.

Paribu, Türkiye tabanlı en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformudur. Platform tamamen yasal olup bir başka deyişle dijital bankadır. Platform üzerinden TL karşılığında kripto para alınıp satılmaktadır. 14 Şubat 2017 tarihinde hizmete açılan platformun CEO’su Yasin Oral’dır.

Paribu kullanıcılarına hızlı, güvenli ve kolayca günün her saatinde para işlemleri yapma imkanı sağlamaktadır. Platformun toplam 12 milyon ödenmiş sermayesi olup, 120 bini aktif olmak üzere 600 bin üyesi vardır. Türkiye üzerinde işlem yapan platform tamamen yasal olup aynı zamanda SSL güvenlik sertifikası sahibi olduğunda yüksek güvenlikli bir platformdur.