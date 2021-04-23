Paribu sahibi kim? Paribu nedir,ne zaman kuruldu?

Kripto para dünyasında son günlerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Thodex şirketinin kapatılması ve binlerce kişinin mağdur olmasının ardından diğer kripto para uygulamaları merak konusu oldu. Türkiye’nin kripto para uygulamalarından biri olan Paribu’da kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı.

Paribu geçtiğimiz günlerde erişim sorunu yaşanmasıyla da gündem olmuştu. Ancak yetkililer servis sağlayıcısından yaşanan bir sorun nedeniyle böyle bir durumun olduğunu açıklamıştı.

Paribu nedir?

Paribu, Türk Lirası ile kripto para alım satım işlemi yapılmasına imkan veren bir kripto para borsası uygulamasıdır.

2017 senesinde kurulan Paribu, ilk olarak 2015 senesinde düzenlendi ve 14 Şubat 2017 tarihinde uygulamanın hazırlanmasının ardından erişime açıldı.

Paribu sahibi kimdir?

Paribu Türkiye’nin en büyük hacimli dijital varlık işlem platformu olarak öner çıkıyor. Şirketin CEO’su ise Yasin Oral’dır.