Paramı Nasıl Değerlendirsem Diye Düşünenler Dikkat! 100.000 TL'si Olana 1.721 TL 32 Günlük Faiz Kazancı Sunuluyor

Paramı nerede değerlendirmeliyim? Nereye yatırırsam daha çok kâr elde edebilirim diyenler için güvenli sığınak olan vadeli mevduat hesapları, şu sıralar ayrı bir yapılanma içerisinde. Özellikle Kur Korumalı TL hesapları sonrasında kararsız kalanlara güzel bir haberimiz var.

Fibabanka, vadeli mevduat faizi dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olarak dikkat çekmeyi başarıyor. Bankanın temel stratejisi mevduat sahiplerine yüksek faiz vermek iken bu durum en çok mevduat sahiplerinin işine gelmekte. Parasını değerlendirmek için garanti bir yol sunan Fibabanka, mevduat faiz oranlarını da iyiden iyiye arttırdı. Önceki aylara göre daha fazla getiri elde etme şansı bulan mevduat sahipleri, son gelişme ile beraber soluğu Fibabanka şubelerinde almaya başladı.

Vadeli mevduat hesabı için Fibabanka’ yı tercih edenler, yüksek faiz getirisi sayesinde bu işten büyük keyif alıyor. 32 gün vadeli mevduat hesabına 100.000 TL yatıran bir Fibabanka müşterisi, vade sonu geldiğinde toplamda 101.721,56 TL’lik bir mevduata ulaşıyor. Yani 32 günün sonunda 100.000 TL’si olan bir Fibabanka müşterisine toplamda 1.721,56 TL faiz ödemesi yapılıyor.

Vadeli mevduat hesabına 500.000 TL'yi tercih eden ve vade olarak yine 32 günlük esnek vadeyi düşünenler 32 günün sonunda 8.607,78 TL'lik bir faiz kazancı elde edebiliyorlar. Özellikle yüksek tutarlarda oranın yüksek olmasının etkisi çok daha net bir şekilde görülebiliyor.

Parasını vadeli mevduat hesabına yatırmakla dövize yatırmak arasında kararsız kalanlar, Fibabanka’ nın Kur Korumalı TL hesabı sayesinde bu kararsızlığın önüne geçebiliyor. Dövizden TL’ye dönüşümlerde Merkez Bankası Kur Korumalı TL hesabı kullanılabilirken doğrudan TL ile açılacak vadeli hesaplarda ise Hazine garantörlüğü alınabiliyor. Hesabın açıldığı gün Merkez Bankası tarafından belirlenen kura bağlı olarak döviz farkından ekstra kazanç elde etmek mümkün. Döviz ve TL arasında seçim yapmak zorunda kalanlar, Fibabanka’ da Kur Korumalı TL hesabı ile risklerini minimize edebilmekte.

