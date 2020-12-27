Paralarına değer katmak isteyen vatandaşlara müjde! 32 günlük mevduat faizleri yenilendi!

Paralarına Değer Katmak İsteyen Vatandaşlara Müjde! 32 Günlük Mevduat Faizleri Yenilendi!

Paralarının değer kazanmasını isteyen vatandaşlar faiz oranlarını araştırmaya başladı. Hangi bankalar ne kadar faiz veriyor? En yüksek faizi veren bankalar hangileri? İşte merak edilen tüm detaylar...

Hangi Bankalar 32 Günlük Mevduat Veriyor?

Bankalar müşterilerine en fazla 32 günlük mevduat verebilmektedir. Mevduat faizleri 32 günlük sürenin ardından, müşteriler eğer isterse yenilenir ve devam ettirilir. En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası en fazla faiz veren ilk üç banka olarak sıralanıyor. Daha sonra bu bankaları Şekerbank, Denizbank, Garanti BBVA, Akbanka, QNB Finansbank, Fibabanka ve Altenatif Banka takip ediyor.

32 Günlük Faiz Oranları Yenilendi

Diğer bankaların da faiz oranları sürekli olarak değişmekte. Parasının değerini katlamak isteyen vatandaşlar en fazla kazancı hangi bankadan sağlayabileceklerini araştırıyor.

Faiz oranlarındaki son değişimler müşterileri mutlu etti. En yüksek faiz oranı %13 oldu. Yıl sonuna kadar bu oranın %14’e yükseleceği öngörülüyor.

En yüksek faiz oranları veren bankalar, %13’le Fibabank, %13’le Odeabank, %13’le ING Bank, %13’le Burgan Bank en yüksek faiz veren bankalar oldular. Daha sonra bu sıralamayı %12.45 ile ICBC Bank, %12.40 ile QNB Finansbank, %11.75 ile Vakıfbank, %11.50 ile HSBC , %11 ile Ziraat Bankası, %11 İle Şekerbank, %11 ile Denizbank, %9.90 ile Türkiye İş Bankası, %9 ile Yapıkredi, %8 ile Akbank, %4.50 İle Garanti takip etti.