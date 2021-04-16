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Papara kripto para alış verişi yasaklandı mı?

Son dönemlerin popüler para yatırımı olan kripto paralarla ilgili yeni kararlar alındı. Resmi gazetede yayımlanan karar yatırımcıların kafasında soru işaretleri bıraktı. Papara kripto para alışverişi yasaklandı mı sorusuna yanıt aranıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 17:04
Papara kripto para alış verişi yasaklandı mı?
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Kripto para yatırımcıları dikkat! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın aldığı karara göre ödemelerde kripto paralar kullanılamayacak. Alınan karar Resmî Gazete ’de yayımlandı.

Papara yasaklandı mı?

Resmî Gazete ‘de yayımlanan papara ile kripto para alım satımları ile ilgili kara sonrası gözler kararın içeriğine çevrildi. Kripto para kullanıcılarını yakından ilgilendiren karar yönetmeliğin 4.maddesinde detaylıca anlatıyor. Yeni karar sonrası kripto paraları ile bankalar arasında para transferi yasaklandı. Ülkemizde kripto para olarak 22 adet Elektronik Para kuruluşu bulunmakta. Bunlardan bazıları hızlıpara, QQ Money, İninal, İyzi, Tukcell,Vodafone ve Papara...

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönetmelik ise şu şekilde;

* MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

* MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12'nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

* MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

* Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

 * MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

 * Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaPapara
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