Papara Coin alım satım işlemleri yasaklandı mı? Binance, Paribu ve BTCtürk Papara ödeme yapılacak mı?

Resmî Gazete’de 16 Nisan’da yayımlanan Merkez Bankası’nın “Elektronik Para Kuruluşları” kripto para alınıp satılmayacak açıklamasından sonra gözler Binance borsasında Papara ile ödeme yapılıp yapılamayacağı merek edildi.
Elektronik para kuruluşları
Papara ile kripto para alınabilir mi?
Binance borsasında oynayanlar için Papara ile Kripto para alınıp satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat gelen bilgilere göre Papara ile artık Kripto Para alınamayacağı düşünülmektedir.
Son Güncelleme: 16.04.2021 01:50