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Papara Coin alım satım işlemleri yasaklandı mı? Binance, Paribu ve BTCtürk Papara ödeme yapılacak mı?

Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası yönetmeliğine göre Papara ile kripto para alım satımları hakkında karar alındResmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası yönetmeliğine göre Papara ile kripto para alım satımları hakkında karar alındı. Peki Papara Coin alım satım işlemleri yasaklandı mı? Binance, Paribu ve BTCtürk Papara ödeme yapılacak mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Nisan 2021 Cuma 01:50
Papara Coin alım satım işlemleri yasaklandı mı? Binance, Paribu ve BTCtürk Papara ödeme yapılacak mı?
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Resmî Gazete’de 16 Nisan’da yayımlanan Merkez Bankası’nın “Elektronik Para Kuruluşları” kripto para alınıp satılmayacak açıklamasından sonra gözler Binance borsasında Papara ile ödeme yapılıp yapılamayacağı merek edildi.  

Elektronik para kuruluşları 

Türkiye’de 22 tane Elektronik Para kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan en önemlileri, hızlıpara, QQ Money, İninal, İyzi, Turkcell, Vodafone ve Papara’dır. Bu para kuruluşlarından en dikkat çekeni ise Binance üzerinden işlem yapılabilen Papara’dır.

Papara ile kripto para alınabilir mi?

Binance borsasında oynayanlar için Papara ile Kripto para alınıp satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat gelen bilgilere göre Papara ile artık Kripto Para alınamayacağı düşünülmektedir.



Son Güncelleme: 16.04.2021 01:50
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Anahtar Kelimeler:
PaparaCoinElektronik Para
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