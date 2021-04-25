Pandemide kapalı işyerlerinin kira ödemesi yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir çok işyeri faaliyetlerine ara vermek zorunda kalırken günlerce dükkanlarını kapalı tutmak zorunda kaldılar. Bu süreç içerisinde dükkan sahibi ile işletmenin sahibi arasında anlaşmazlığa yol açan kira ödemesi hakkında AK Parti önemli bir adım atmaya hazırlanılıyor. Çıkarılacak olan yargı reformu paketinde pandemi ve afet gibi olağanüstü durumlar ortaya çıktığında devletin ilgili kurumları tarafından verilen karar ile birlikte faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan işyeri sahibi herhangi bir kira bedeli ödemek zorunda kalmayacak.

DÜZENLEME BORÇLAR YASASI KAPSAMINA ALINACAK

Kovid-19 pandemisi nedeniyle birçok ülke ekonomisi sıkıntı yaşamaya başlarken özellikle lokanta, kafeler ile birlikte mağazalar gibi bir çok işyerinin kapalı kalması gerekti. Bu süreç içerisinde dükkan sahipleri ve işyeri sahipleri arasında yaşanan kira ödemesi ise en çok dükkan sahiplerini zor durumda bıraktı. Para kazanamamasına rağmen işyeri kirasını ödemesi esnafı sıkıntıya sokarken bazı işyerleri de kira ödememek için mahkemeye başvurmak zorunda kaldı.

AK Parti tarafından başlatılan çalışmalarda ise gündemin en çok konuşulan konularından biri olan kira ödemeleri konusunu masaya yatırırken bununla ilgili yeni bir düzenlemeye başlayan AK Parti kurmayları yaptıkları değişiklikleri önümüzdeki haftalarda TBMM'nin gündemine getirmeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan yasa değişikliğinin ise Borçlar Yasası'na bir hüküm olarak eklenmesi planlanıyor.

Buna göre; salgın, afet, savaş gibi olağanüstü durum yaratan durumlarda tüm bakanlıklar, il valilikleri İl Hıfzıssıhha Kurulları kapsamında şayet işyerlerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurma ve kapatma gibi bir karar alırsa yapılan yeni düzenleme devreye girecek. İşyerlerinin kapalı kaldığı süre boyunca kira ödeme zorunluğu ortadan kalkacak ve bir işyeri şayet bir ay kapalı kalırsa bir ay, 15 gün gibi kapalı kalırsa da 15 günlük kira ödemesini yapmayacak.