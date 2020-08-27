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Pandemi Süreci Hizmet Borçlanması Olarak Dahil Edilecek Mi?

Pandemi süreci hizmet borçlanması olarak dahil edilecek mi? Pandemi sürecinde birçok sigortalı çalışan ücretsiz izne çıkarıldı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaş pandemi sürecinin hizmet borçlanmasının içerisinde yer alıp almadığını merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:56
Pandemi Süreci Hizmet Borçlanması Olarak Dahil Edilecek Mi?
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Pandemi Süreci Hizmet Borçlanması

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid- 19 nedeniyle herkesin kafasında birçok soru işareti oluşmuş durumda. Bu sorulardan biri de pandemi süreci nedeniyle hizmet borçlanmasının olup olmayacağıdır. Ücretsiz şekilde izne çıkan ve hizmet borçlanmasının olup olmayacağını merak eden vatandaş araştırmaya başladı.

Ücretsiz İzne Çıkarılanlara SGK Hizmet Borçlanması

Salgın sürecinde ekonomik açıdan pek çok değişiklik yapıldı ve tedbirler alındı. Sigortalı çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği ve salgın yardım destek ödemesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı ve bu süreç için en çok merak edilen konu özellikle sigortalı çalışanların emeklilik süreçlerine nasıl yansıyacağı konusu oldu. Sigortalı çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldığında bunu SGK’ye bildirmelidir. Uzun süreli ücretsiz izne çıkarılanların ödemeleri yatırılmamaktadır bu nedenle emeklilik süreçlerinde de değişiklik olmaktadır.

Salgın sonrasında kısa çalışma ödeneği sigortalı çalışanlara verilmiştir. Bu ödenek için geçerli bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallardan biri 120 gün kuralıdır. Bu kural 60 güne indirilmiştir. 600 gün kuralı da 450 güne düşürülmüş ve kısa çalışma ödeneği alamayan sigortalılara da salgın yardım ücreti ödemesi verilmiştir. Ücretsiz izne çıkarılan sigortalı çalışanların primleri yatırılmamaktadır ve bu yüzden emeklilik için gün sayısı değişmektedir. Prim ödeme gün sayısı bir aydan daha az gözükmektedir.


Hizmet borçlanması için pandemi öncesine bakılmaktadır. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği almış olması ya da ücretsiz izne çıkarılmış olması da hizmet borçlanması almasını sağlamamaktadır. Hizmet borçlanması verilmemektedir. Ücretsiz izin sürecinde sigorta yatırılmadığı için hizmet borçlanması yapılmamaktadır.

Pandemi Süreci Hizmet Borçlanması İçerisinde Yer Alıyor Mu?

Salgın sürecinde birçok insan işinden oldu ya da ücretsiz izne çıkarıldı. Bu durumda ücretsiz izne çıkarılan sigortalı çalışanlar hizmet borçlanmasının bu süreç için geçerli olup olmadığını merak etmeye başladı. Sigortalı çalışanların hizmet borçlanması alabilmeleri için geçerli nedenleri şunlardır: yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması ve hamilelik borçlanması.

Sigortalı çalışanların yurt dışı borçlanması, yurt dışında iken çalıştıkları sürelerin Türkiye’de geçerli sayılması durumudur. Bu durumda Türkiye’de yer alan kurumlar ödeme yapmaktadır. Toplu ödeme şeklinde gerçekleşir. Askerlik borçlanması da kişinin askerlikte geçirdiği süreyi borçlanma olarak belirtmesidir. Bedelli askerlik buna dahil değildir. Hamilelik borçlanmasında ise doğum yapan kadınlar doğum sürelerini emeklilik sürelerinden düşebilmektedir. Bu durumda emeklilikleri daha da yakınlaşmaktadır.

Yeni yapılan düzenlemelere göre doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri ile sigortalı avukatlık stajı da borçlanma içerisine dahil edilmiştir. Salgın sonrası salgın sürecinin de bu duruma dahil edilmesi beklendi ancak bu konu ile ilgili bir çalışma, öneri veya herhangi bir şey henüz sunulmadı. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ücretsiz izin süreleri nedeniyle sigortalıların mağdur olmaması için hizmet borçlanması yapılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:56
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