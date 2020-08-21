Pandemi sonrası normal çalışmaya dönen işverene prim desteği

Sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti devleti, pandemi sürecinden dolayı etkilenen işletmelere destek vermeye devam ediyor. Bu kez normal çalışma seyrine dönen işletmelere devletten prim desteği sağlanacak. Bu sayede işletmelerin rahatlaması planlanıyor. 1 Temmuz 2020 tarihi ile birlikte kısa çalışma ödeneği desteğinin sonuna gelinmişti. Normal çalışma sistemine geri dönen işletmelere 3 aylık süreyle asgari ücret tandanslı prim ödemeleri yapılacak. Ak Parti tarafından meclise sunulan bu önergenin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili yasa teklifi bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantılarında görüşülüyor.

Mecliste görüşülen yasa teklifine göre istihdam düzenlemesi bir numaralı gündem maddesidir. Ayrıca yasanın detaylarında işverenin pandemi sürecinde desteklenmesi de yer alıyor. Buna göre pandemi sürecinden sonra normal çalışma sistemine geri dönen işletmelere devlet tarafından asgari ücret üzerinden prim desteği sağlanacak. Bu desteğin 3 ay boyunca devam etmesi planlanıyor. Bu yasa kabul edilirse işverene 457 TL SGK pirimi ve 412 TL SGK işçi payı desteği verilecek. Bu desteklerin tamamı İşsizlik Sigorta Fonu üzerinden karşılanması düşünülüyor. Bu destekler ayrıca ücretsiz izin uygulamasına son vererek normal çalışma temposuna geri dönen işletmelere verilecektir. 3 aylık destek süresi Cumhurbaşkanı kararıyla sektörel durumlara göre 6 aya kadar uzatılabilecek.

Prim Destekleri Her Sektöre Ayrı Verilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen işletmelere prim desteği sektörel bazlı olup, her işe göre tasnif edilecektir. Ayrıca kısa çalışma konusunda sunulan destekler de yine sektörel bazda uzatılabilme imkanına sahip olacak. Bu konularla alakalı uzatılma gibi bir durum olursa inisiyatif Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak. Bu düzenlemelerin yanı sıra işten çıkarılmaların yasaklanması üzerine yeni bir çalışmanın olacağı da belirtilen konular arasında yer almaktadır. Bu kural sözleşmeli işçi çalıştırıp da sözleşmenin bitmesi üzerine işten işçi çıkaran işletmeler için, süreli işlerin süresinin bitmesi üzerine işten çıkaran işletmeler için geçerli değildir. Bu kurallar 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 aylık sürelerle uzatabilecek.

Bazı işletmelerde 50’den fazla personel çalıştırmaktadır. Bu işyerleri iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğuna sahiptir. 50’den az personel çalıştıran işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu ise 3 buçuk yıl ertelenebilecek. Bu kanun tasarısı 2024 yılından itibaren başlayacak ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Meclise ayrıca bir yasa teklifi daha geldi. Buna göre Soma’daki kaza sonrasında işçilere ve ailelerine kıdem tazminatı verilmesine karar verildi.