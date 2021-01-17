İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...
3 sosyal medya platformunun temsilcili atama işlemleri için son 2 gün!
Son Dakika
3 sosyal medya platformunun temsilcili...

Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ocak 17 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 16:28
Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Takip Et:

Asya ülkeleri içerisinde Müslüman olması ile bilinen Pakistan’ın ülkemize her zaman destek veren ülkelerden bir tanesidir. Gerek inşaat sektöründe gerekse Hindistan ve Çin’ yakınlığı nedeni ile diğer Müslüman ülkelere göre daha rahat bir yaşam süren Pakistan’da asgari ücret ve yaşam şartları merak edilmeye devam ediyor. 1 doların 123 Pakistan Rupisi ettiği ülkede, 1 Euro 142 Pakistan Rupisi etmektedir. Öte yandan 1 Türk Lirası 18 Pakistan Rupisi etmektedir.

Pakistan’da asgari ücret ne kadardır?

Pakistan asgari ücreti TL’ye göre 419 TL etmektedir. Pakistan para birimine çevrildiğinde ise 7.743 Pakistan Rupisi etmektedir. Yaşam standartlarının normalden düşük olması ülkede asgari ücret fazla olsa bile çok bir anlam ifade etmemektedir.

Pakistan’da hizmet şartları nelerdir?

Belirlenen asgari ücretin tamamı çalışanlara verilmemektedir. Devlet bu tutardan belirli kesintilere giderek daha az miktarlarda ödeme yapmaktadır. Kesintiler o kadar büyük yapılmaktadır ki normal çalışanlar ev kiralarını bile ödemekte zorluk çekmektedir.

Çalışma şartlarına bakıldığında çalışanların hemen hemen hiçbirinde sosyal güvence bulunmamaktadır. Rüşvet ve şantajın çok fazla olduğu ülkede günde 15 saat çalışan bir işçi bile 7.000 Rupi para kazanamamaktadır.

Ev kirasını veremeyen durumlarda olan binlerce insan kendi yaptıkları barakalarda yaşamaktadır.

Pakistan yaşam fiyatları

Pakistan’da ev kiraları şehir merkezi dışında 4.000 ile 16.000 Pakistan Rupisi etmekteyken şehir merkezinde 6.000 ile 30.000 Rupi arasında değişiklik göstermektedir.

Market fiyatları ise hayli yüksektir. Buna göre 1 lt süt 91 rupi, tam ekmek 56 rupi, 12 yumurta 105 rupi, şarap 500 rupi, 1 paket Marlboro sigara 140 rupidir.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 16:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret 2020Pakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, uluslararası rezervlerinin yükseldiğini açıkladı
Rusya, uluslararası rezervlerinin yükseldiğini açıkladı
İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasında sona gelindi
İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasında sona gelindi
Pegasus'ta bütün işlemler iptal edildi
Pegasus'ta bütün işlemler iptal edildi
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek

Popüler Haberler

Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Savaşçı 5. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman başlayacak?
Elazığ askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 engelli raporu sorgulama tc ile
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2021 Pet şişe toplayarak para kazanma
TOKİ Erzincan Üzümlü ihalesi ne zaman yapılacak, kaç konut yapılacak?
Gece tırnak neden kesilmez, kesersek ne olur?
Müge Anlı Şiar cinayetinde son durum ne? Kan donduran ifadelerle Şiar olayı açığa kavuştu
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 2019 Araç sınıflarına göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri
2020 Yılı Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman olacak?
Kabuğu soyulmuş patatesin kararmadan saklanması için yöntemler
İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar ne zaman kalkacak?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
POMEM kursu ücretsiz başvuru nedir, nasıl yapılır? POMEM için ücretsiz kurs veren yerler ve şartları
Beşiktaş Galatasaray derbisi oynanacak mı? BJK GS derbi maçı hava şartları nedeni ile iptal olur mu, olacak mı? Beşiktaş Vodafone Park'da son durum nasıl?
Bayilik veren teknik servis firmaları hangileridir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.