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Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 29 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde, Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 16:23
Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
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Asya ülkeleri içerisinde Müslüman olması ile bilinen Pakistan’ın ülkemize her zaman destek veren ülkelerden bir tanesidir. Gerek inşaat sektöründe gerekse Hindistan ve Çin’ yakınlığı nedeni ile diğer Müslüman ülkelere göre daha rahat bir yaşam süren Pakistan’da asgari ücret ve yaşam şartları merak edilmeye devam ediyor. 1 doların 123 Pakistan Rupisi ettiği ülkede, 1 Euro 142 Pakistan Rupisi etmektedir. Öte yandan 1 Türk Lirası 18 Pakistan Rupisi etmektedir.

Pakistan’da asgari ücret ne kadardır?

Pakistan asgari ücreti TL’ye göre 419 TL etmektedir. Pakistan para birimine çevrildiğinde ise 7.743 Pakistan Rupisi etmektedir. Yaşam standartlarının normalden düşük olması ülkede asgari ücret fazla olsa bile çok bir anlam ifade etmemektedir.

Pakistan’da hizmet şartları nelerdir?

Belirlenen asgari ücretin tamamı çalışanlara verilmemektedir. Devlet bu tutardan belirli kesintilere giderek daha az miktarlarda ödeme yapmaktadır. Kesintiler o kadar büyük yapılmaktadır ki normal çalışanlar ev kiralarını bile ödemekte zorluk çekmektedir.


Çalışma şartlarına bakıldığında çalışanların hemen hemen hiçbirinde sosyal güvence bulunmamaktadır. Rüşvet ve şantajın çok fazla olduğu ülkede günde 15 saat çalışan bir işçi bile 7.000 Rupi para kazanamamaktadır.

Ev kirasını veremeyen durumlarda olan binlerce insan kendi yaptıkları barakalarda yaşamaktadır.

Pakistan yaşam fiyatları

Pakistan’da ev kiraları şehir merkezi dışında 4.000 ile 16.000 Pakistan Rupisi etmekteyken şehir merkezinde 6.000 ile 30.000 Rupi arasında değişiklik göstermektedir.

Market fiyatları ise hayli yüksektir. Buna göre 1 lt süt 91 rupi, tam ekmek 56 rupi, 12 yumurta 105 rupi, şarap 500 rupi, 1 paket Marlboro sigara 140 rupidir.

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 16:23
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret 2020Pakistan
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