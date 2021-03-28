İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Pakistan asgari ücreti ne kadar?

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Pakistan asgari ücreti ne kadar? haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 28.03.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

28 Mart 2021 Pazar 16:34
Pakistan asgari ücreti ne kadar?
Takip Et:

Asya ülkeleri içerisinde Müslüman olması ile bilinen Pakistan’ın ülkemize her zaman destek veren ülkelerden bir tanesidir. Gerek inşaat sektöründe gerekse Hindistan ve Çin’ yakınlığı nedeni ile diğer Müslüman ülkelere göre daha rahat bir yaşam süren Pakistan’da asgari ücret ve yaşam şartları merak edilmeye devam ediyor. 1 doların 123 Pakistan Rupisi ettiği ülkede, 1 Euro 142 Pakistan Rupisi etmektedir. Öte yandan 1 Türk Lirası 18 Pakistan Rupisi etmektedir.

Pakistan’da asgari ücret ne kadardır?

Pakistan asgari ücreti TL’ye göre 419 TL etmektedir. Pakistan para birimine çevrildiğinde ise 7.743 Pakistan Rupisi etmektedir. Yaşam standartlarının normalden düşük olması ülkede asgari ücret fazla olsa bile çok bir anlam ifade etmemektedir.

Pakistan’da hizmet şartları nelerdir?

Belirlenen asgari ücretin tamamı çalışanlara verilmemektedir. Devlet bu tutardan belirli kesintilere giderek daha az miktarlarda ödeme yapmaktadır. Kesintiler o kadar büyük yapılmaktadır ki normal çalışanlar ev kiralarını bile ödemekte zorluk çekmektedir.

Çalışma şartlarına bakıldığında çalışanların hemen hemen hiçbirinde sosyal güvence bulunmamaktadır. Rüşvet ve şantajın çok fazla olduğu ülkede günde 15 saat çalışan bir işçi bile 7.000 Rupi para kazanamamaktadır.

Ev kirasını veremeyen durumlarda olan binlerce insan kendi yaptıkları barakalarda yaşamaktadır.

Pakistan yaşam fiyatları

Pakistan’da ev kiraları şehir merkezi dışında 4.000 ile 16.000 Pakistan Rupisi etmekteyken şehir merkezinde 6.000 ile 30.000 Rupi arasında değişiklik göstermektedir.

Market fiyatları ise hayli yüksektir. Buna göre 1 lt süt 91 rupi, tam ekmek 56 rupi, 12 yumurta 105 rupi, şarap 500 rupi, 1 paket Marlboro sigara 140 rupidir.

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 16:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret 2020Pakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Kripto paralarda son durum ne? 26 Mart 2021 Cuma BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 26 Mart 2021 Cuma BTC ve güncel kripto fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 26 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 26 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?
Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?
Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?
Caizcoin nereden, nasıl alınır?
Caizcoin nereden, nasıl alınır?

Popüler Haberler

Pakistan asgari ücreti ne kadar?
Gece tırnak kesmesi günah mıdır? Neden geceleri tırnak kesilmez?
Aile hekim değişikliği nasıl yapılır? Aile Hekimi değişimi yapmak istiyorum
Emanet dizisi Neslihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Cansın Özyosun nereli, yaşı kaç?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Seksenler dizisi Gamze karakterini kim canlandırıyor? Ecmel İs kimdir?
NEF 2021 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
TV'de bugün hangi maçlar var? 28 Mart 2021 Pazar Canlı futbol maç programı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Bulgaristan asgari ücret fiyatları
Masumlar Apartmanı Naci öldü mü, diziden ayrıldı mı? Tansel Öngel diziye veda mı etti?
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Mucize Doktor 55. bölüm FOX TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Xiaomi MSA MiUI’de nasıl devre dışı bırakılır?
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2021 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Mazeret izni hakkı kaç gündür, her yıl yenilenir mi? 2021
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.