İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Pakistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Pakistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 27 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Pakistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:29
Pakistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Takip Et:

Asya ülkeleri içerisinde Müslüman olması ile bilinen Pakistan’ın ülkemize her zaman destek veren ülkelerden bir tanesidir. Gerek inşaat sektöründe gerekse Hindistan ve Çin’ yakınlığı nedeni ile diğer Müslüman ülkelere göre daha rahat bir yaşam süren Pakistan’da asgari ücret ve yaşam şartları merak edilmeye devam ediyor. 1 doların 123 Pakistan Rupisi ettiği ülkede, 1 Euro 142 Pakistan Rupisi etmektedir. Öte yandan 1 Türk Lirası 18 Pakistan Rupisi etmektedir.

Pakistan’da asgari ücret ne kadardır?

Pakistan asgari ücreti TL’ye göre 419 TL etmektedir. Pakistan para birimine çevrildiğinde ise 7.743 Pakistan Rupisi etmektedir. Yaşam standartlarının normalden düşük olması ülkede asgari ücret fazla olsa bile çok bir anlam ifade etmemektedir.

Pakistan’da hizmet şartları nelerdir?

Belirlenen asgari ücretin tamamı çalışanlara verilmemektedir. Devlet bu tutardan belirli kesintilere giderek daha az miktarlarda ödeme yapmaktadır. Kesintiler o kadar büyük yapılmaktadır ki normal çalışanlar ev kiralarını bile ödemekte zorluk çekmektedir.

Çalışma şartlarına bakıldığında çalışanların hemen hemen hiçbirinde sosyal güvence bulunmamaktadır. Rüşvet ve şantajın çok fazla olduğu ülkede günde 15 saat çalışan bir işçi bile 7.000 Rupi para kazanamamaktadır.

Ev kirasını veremeyen durumlarda olan binlerce insan kendi yaptıkları barakalarda yaşamaktadır.

Pakistan yaşam fiyatları

Pakistan’da ev kiraları şehir merkezi dışında 4.000 ile 16.000 Pakistan Rupisi etmekteyken şehir merkezinde 6.000 ile 30.000 Rupi arasında değişiklik göstermektedir.

Market fiyatları ise hayli yüksektir. Buna göre 1 lt süt 91 rupi, tam ekmek 56 rupi, 12 yumurta 105 rupi, şarap 500 rupi, 1 paket Marlboro sigara 140 rupidir.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 16:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret 2020Pakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt dışına açılan
Yurt dışına açılan "Getir" Londra'da hizmet vermeye başladı
Yusufeli Barajı'nda rekor kırıldı
Yusufeli Barajı'nda rekor kırıldı
En değerli marka yarışında Apple birinci oldu
En değerli marka yarışında Apple birinci oldu
ingiltere Merkez Bankası: Kripto para birimleri kalıcı değil
ingiltere Merkez Bankası: Kripto para birimleri kalıcı değil
Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu
Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu
Esnafa vergi müjdesi! Kapatılan iş yerlerinin vergileri ertelendi
Esnafa vergi müjdesi! Kapatılan iş yerlerinin vergileri ertelendi

Popüler Haberler

Kalk Gidelim final mi yapacak? TRT 1 Kalk Gidelim yeni bölüm var mı, yok mu?
Hande Kazanova kimdir? ünlü astroloğun hayatı hakkında detaylı bilgiler
Kaybedenler sinema filmi ne zaman çıkacak?
Altın Otu nedir? Altın Otu çayının mucize faydaları
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demektir? Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin anlamı
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve yer aldığı diziler
KOSGEB tarafından genç girişimcilere 60 bin TL değerinde destek!
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Piranha tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
Beyazıt Öztürk Pişti programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Saadet Partisinden farkındalık! Asgari ücretliye hergün kara cuma!
Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? SAK final bölümü ne zaman?
Çiftçi borçları nasıl ertelenecek? Borçların ertelenmesi için sebepler
Yeni torba yasa teklifi 2020 maddeleri neler?
Bugün kimin maçı var? TV 28 Ocak 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Askerlik durumu nasıl sorgulanır?
En Şık Benim programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Rüyada ev taşıma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ev taşıma görmek rüyasının tabiri
Telefonun şarjı neden çabuk biter? Erken şarj bitmesi nasıl önlenir?
Show Tv Alev Alev'in konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.