Özürlü ve engelli maaşları neden kesilir? Özürlü ve engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?

Özürlü ve engelli maaşlarının neden kesildiğini ve hangi durumlarda kesildiğini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalara koyuldu. Birçok engelli bireyin alması gereken bu maaşlar hangi durumlarda kesilir? Özürlü ve engelli maaşlarının arasında farklılıklar var mı? Engelli bireylerin yakınları konu hakkında merak edilenleri araştırıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler haberimizde

Ülkemizde bulunan her engelliye Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ne heyet raporunun alınması halinde maaş bağlanmaktadır. Fakat bazı istisna durumlarında bu maaşlarda aksaklıklar yaşana bilir.

Özürlü maaşı kesilme sebepleri nelerdir?

Özürlü maaşlarının kesilme sebepleri birkaç farklı etken olabilir. Engelli maaşınız kesildiyse bu sebepler şu şekilde olabilir;

1. İkametgâh değişikliği

Özürlü maaşı alırken eğer adres değişikliği yaşanırsa bu sebep maaşın kesilmesine sebep olabilir. Önemli nokta ise adres değişikliğinin aynı ilçe içerisinde olup olmadığı dikkat çekmektir. Eğer aynı ilçe içerisinde adres değişikliği yaşıyorsanız bu sebep maaşınızın kesilmesine sebep olmaz.

Engelli maaşını yatırma veya hak ediş vb. gibi durumlarda her ilçede Sosyal Yardımlaşma Kurumları vardır. Eğer adres değişikliğinizi maaşa bağlattıysanız ikamet ettiğiniz yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Kurumu, bulunduğu ilçe sınırının dışında noktaya adres değişikliği yaptıysanız ise maaşınız kesilir. Kesintiler olması durumunda maaş alan kişiye herhangi bir bilgi gitmez. Maaşlar habersiz şekilde kesilebilir.

Eğer adres değişikliğinden kaynaklı maaşınızın kesildiğini düşünüyorsanız en yakın Sosyal Yardımlaşma Kurumu’na giderek adres değişikliği için başvuruda bulunabilirsiniz. İlk başvuruda olduğu gibi şart konulan tüm evraklar tekrardan istenilebilir.

2.Ölüm sebebiyle özürlü maaşın kesintisi

Ölüm sebebi ile özürlü maaşının kesilmesi, kişinin vefatından birkaç gün sonra kesilmektedir. Eğer özürlü kişinin ölümü resmiyete geçmediyse maaş yatmaya devam etmektedir. Fakat vefat tarihinden sonra alınan tüm maaşlar ise yüksek faiz ile devlete geri ödenmesi gerekir.

Eğer ölen özürlü veya engelli kişinin maaşı halen yatmaya devam ediyorsa en yakın zamanda ilçenizde bulunan Sosyal Yardımlaşma Kurumu’na giderek bilgilendirmede bulunmalısınız. Eğer bu işlemleri gerçekleştirmezseniz yasal yaptırımlar söz konusu olabilir.

Engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?

Engelli maaşları, kişiye bağlandıktan sonra sürekli Sosyal Yardımlaşma Kurumları tarafından incelenmektedir. Düzenli şekilde yapılan bu kontroller maaş bağlanan kişinin ihtiyaç sahipliği ortadan kalktığında maaş kesintiye uğrayabilir

Eğer engelli kişinin mal varlığı görünürse heyet kararı sonucunda muhtaç olmama durumu oluşur ve maaş kesintisi devreye girer. Engelli üzerine alınan mülkler ise hanenin geliri olarak görünecektir. Bu durumlarda maaşın kesilmemesi için edinilen aracın rayiç bedel fiyatına bakılmalıdır.

Engelli maaşları 2021 yılı işe 852,53 TL olarak hesaplanırken hanede kişi başına düşen gelir sınırını aşarsa ihtiyaç sahipli durumu ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple maaşta kesintiye uğrayabilir.

Engelli maaşları hangi şartlar altında kesilir?

Engelli maaşları engel oranı düşerse eğer maaşta kesinti yaşanabilir bu durum ise çoğu zaman görülür. Fakat bu durumlarda tekrardan rapor alırsanız eğer durum düzeltilir. Yeni raporda %40’ın altında olursanız eğer engelli maaşı alamazsınız.

Özürlü maaşında görüldüğü üzere eğer kişi ölürse ve hala maaş almaya devam ederse devlet kişi hakkında yasal süreç başlatır. Engelli maaşında da eğer rapor değişikliğini Sosyal Yardımlaşma Kurumu’na belirtmezseniz ve bu durum tespit edilirse aldığınız tüm engelli maaşları faiz olarak devlete geri ödenir.

Sosyal güvenlik kaydı ile işe giriş durumu olursa eğer, maaş hızlı şekilde kesilmektedir. İşe giriş tarihi maaş hak ediş hesaplanarak geri tüm bakiye engelli bireye aktarılır. Kişi işe girdikten sonra artık diğer aylar itibari ile bir daha maaş alamaz. Eğer kişi işten çıkma durumu olursa ise engelli birey ilk sefer ki yaptığı başvuru işlemlerini tekrardan yapması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri baştan yapıldığı için bu süre uzayabilir. Sosyal Yardımlaşma Kurumları’nda ise maaş otomatik olarak tekrardan bağlama durumu bulunmamaktadır.

Özürlü maaşı hangi durumlarda kesilir?

Engelli yakınları engelli maaş alıyor ise bu maaşlar 18 yaşına girdiği gün kesilmektedir. 5-18 yaş aralığındaki engelli bireylere yardım ödeneği bağlanır. Bağlanan maaş miktarları ise farklılık göstermektedir. Eğer engelli yakını 18 yaşını doldurduysa ve maaş kesintiye uğradıysa mutlaka en yakın Sosyal Güvenlik Kurumuna uğramanız gereklidir. Konu hakkında detaylı bilgi almanız yeterli olacaktır.

Özürlü maaşı kesildikten sonra tekrar alınır mı?

Özürlü maaşı eğer aylığınız SGK’lı işe girdiğinizde veya ikametgah değişikliği sebebinden kaynaklı kesildiyse Sosyal Yardımlaşma Kurumu’na tekrardan başvuru yapmanız gerekmektedir. Fakat bunun için SGK’lı bir işte çalışıyor olmamanız gerekir. Ayrıca tekrardan gireceğiniz değerlendirme sürecinde ise gelir durumunuz tespit edilir. Aynı zamanda diğer tüm koşullar araştırılır ve engelli maaşınız uygun görülürse tekrardan bağlanabilirsiniz.