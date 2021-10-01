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Özler Holding sahibi kimdir?

Ülkemizde tarım sektörüne yeni bir soluk getiren Özler Holding'in sahibi kimdir birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özler Holding'in tarihçesine ilişkin bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

01 Ekim 2021 Cuma 00:58
Özler Holding sahibi kimdir?
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Temelleri 1982’de atılan Özler Holding, kendi yetiştirdikleri ürünleri dünyaya pazarlamak için kurulmuş ve Türkiye’deki yüzlerce üreticinin yetiştirdiği ürünleri 35’te fazla ülkeye sevk etmektedir. Binlerce kişiye sağladığı istihdam ile ülke ihracatına büyük katkılarda bulunan Adana’nın en önemli ticari kuruluşlarından biridir.

Özler Holding, başta Avrupa ve Japonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir markadır.

Özbek Özler kimdir?

Özbek Özler, 4 Mayıs 1932 tarihinde doğmuştur. Pazantı Valiliği, 1, 2 ve 6.dönemlerde milletvekilliği ve 1922-1924 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan İsmail Sefa Özler ile Kazime Özler’in oğullarıdır. Robert Koleji’nde eğitim aldıktan sonra 1953 yılında Terim Ardalı ile hayatını birleştirerek lisansüstü eğiti için Texas Üniversitesi’ne gitmiştir. Buradan mezun olduktan sonra 1954 yılında Illinois Hihway Dept. Çalışmıştır.

1955 yılında Türkiye’ye dönerek Abdioğlu köyündeki ailesine ait ziraat işletmesinde çalışmaya başlamıştır. Zirai işletmede sırt üzeri ürün dikimi, sulama yaygınlaştırılması ve verimli tohumlarla çalışma prensipleri konusunda birçok yeniliği ülkemize getirerek uygulamıştır. Narenciye konusunda yurt dışından birçok yeni teknik ve yeni çeşitlerin getirilmesine öncülük ederek narenciye sektörünün öncüsü olmuştur.

1982 yılında kurduğu Özler Tarım Ürünleri Limited Şirketi ile bölge narenciyesinin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasına öncülük etmiştir.

Özbek Özler 21 Ocak 2011 tarihinde vefat etmiştir.


Son Güncelleme: 01.10.2021 00:58
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Anahtar Kelimeler:
özbek özlerözler Holding
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