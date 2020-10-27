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ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Türk otomotiv sektöründeki son durumu anlattı. Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV'nin büyümesinin piyasada belirleyici faktör olduğunu belirterek, bazı modellerin arz sıkıntısının bir süre daha devam edeceğini belirtti.

27 Ekim 2020 Salı 15:22
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Deneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Türk otomobil sektörünün mevcut durumu hakkında bir konuşma yaptı. Şahsuvaroğlu, %50 ÖTV parantezindeki arabalara olan talebin çok büyük olduğunu belirterek, “%50 ÖTV aralığına giren arabalar fiyat nedeniyle yoğun talep görüyor ancak bu sefer arz sıkıntısı var. Avrupalı ​​üreticilerin önce kendi pazarlarında arzı çözmesi gerekiyor. Kıtlık sorunu. Dolayısıyla bazı modellerde araç temini sıkıntısı çok ciddi. "Dedi.

ÖTV Değişiklikleri Hesapları Alt Üst Etti


Türkiye'de otomobil tüketim vergisinden arz sıkıntısının sebebinin Murat Şahsuvaroğlu otomobil bölümüne girdikten sonra meydana geldiğini söyledi. “Firma ve distribütörler bu talebe cevap veremez. ÖTV herhangi bir değişiklik beklemiyor. Bu nedenle dikkatlerini %60 ÖTV ile arabalara odakladılar. Ancak ÖTV değişikliği tüm hesapların geri alınmasına neden oldu.” dedi.

Yüzde 50 ÖTV Dilimine Giren Modeller Yok Satıyor

Murat Şahsuvaroğlu, “Avrupa'dan Türkiye'ye giden otomobil sıkıntısının Avrupa'da normal üretimi yeniden canlandırdığını, pandeminin neden olduğu kayıpları otomobil sektörünün telafi etmeye başladığını ancak ürettikleri araçların iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, bu nedenle otomobil satmak istemediklerini söyledi. Türkiye'de ÖTV'ye giren modellerin %80'i yetersiz değil ancak kısa sürede %50 ÖTV ile araç bulmak mümkün değil”. şeklinde konuştu.

ÖTV DÜZENLEMESİ YERLİ ÜRETİME YARADI

Murat Şahsuvaroğlu, tüketim vergisi düzenlemesinin Türkiye'de yerli üretime faydalı olduğunu söyledi: "Şu anda tüketim vergisinin %50'si otomobilin önemli bir parçası ve artık bir aile aracı oluşturuyor. Bu durumun yerli üretime fayda sağladığı söylenebilir. Rakamlarda görebiliyoruz. Ancak bu durumun farkında olan yabancı firmalar da ithal araçların ÖTV aralığını %50 içinde tutmaya çalışıyor. " şeklinde konuştu.



Son Güncelleme: 27.10.2020 15:22
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OtomotivÖTV
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