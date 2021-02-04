ÖTV zammı sonrası hangi elektrikli araba kaç TL oldu?

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz yıl alınan toplam elektrikli otomobil sayısı 840’ı geçmiş durumda. Var olan talebin daha da artacağı öngörülürken elektrikli araçlara gelen zamlar da merak konusu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen karar ile 85 Kw arabalarda yüzde 3 ile 10, 120Kw arabalarda yüzde 7 ile 25, 120Kw’den fazla arabalarda ise yüzde 15 ile 60 seviyelerine kadar ÖTV zammı arttırıldı.

Yazının devamında gözde elektrikli araçların gelen zam ile ortaya çıkan fiyatlarını hesapladık.

1) BMW i3 Edition Electric

135 Kw gücü ile 2020’de 473.300 Türk Lirası olan araç 2021’de 702.371 Türk Lirasına çıkmıştır. Yani araç sadece 5 aylık süre içinde 230.000 tl artış göstermiştir.

2) MINI Cooper SE

135 Kw gücü ile 2020’de 360.313 Türk Lirası olan araç 2021’de gelen ÖTV zammı ile 556.710 TL’yi görmüştür. Beş ay içinde kendini ikiye katlayan artışı ile zam öncesi alım yapanların da yüzünü güldürdü.

3)Porsche Taycan 4S Performance Plus

390 Kw gücü ile 2021’de gelen zam ile 2.516.751’e çıkan fiyatı dudak uçuklattı. Gelen zam ile tamı tamına 600.000 TL fark ortaya kondu.