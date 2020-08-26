ÖTV indirimi geliyor mu ? 2020 ÖTV indirimi yapılacak mı?

Türkiye genelinde vatandaşların son günlerde en çok araştırdığı konu başlıkları içerisinde Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ÖTV indirimleri yer alıyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan 4’lü kredi paketleri sonrasında vatandaşlar sıfır veya ikinci el otomobil satın alabilmek için ÖTV indirimlerini merak ediyor. Bu süreçte araba satın almak isteyen bireyler uygun ödeme koşullarıyla sağlanan kredilerle sıfır araç sahibi olmak istiyorlar.

Sıfır ve ikinci el otomobil satın alacak vatandaşlar ÖTV indirimlerini merakla takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları sonrasında Temmuz ayı sonlarına doğru ÖTV indiriminin geleceği düşünülmekteydi.

2020 ÖTV indirimi yapılacak mı?

2018 yılında yapılan ÖTV indirimi satış rakamlarını yükseltmişti

1 Haziran 2020’de kamu bankaları tarafından başlatılan 4’lü kredi paketi çerçevesinde vatandaşlar ÖTV indirimlerini heyecanla bekliyor. ÖTV indirimlerine ilişkin henüz net bir gelişme yaşanmamasına karşın vatandaşların ÖTV indirimleri için beklentileri her geçen gün azalıyor.

2018 yılında alınan ÖTV indirimi kararıyla sıfır kilometre araç satışları yüzde 300 artış göstermişti. Bu süreçte 2020 yılında yapılması planlanan ÖTV indirimleriyle sıfır kilometre otomobil satışlarının rekor seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Söz konusu kampanyalarla birlikte indirim gelmesiyle satışların yüzde 600’lere ulaşabileceği öngörülüyor.

ÖTV indirimi beklenmiyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Deneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi olacağına dair çok sayıda bilginin konuşulduğunu dile getirerek bunun doğru olmadığını aktardı. Bu süreçte satışların hareketli olduğundan ÖTV indiriminin gelmeyeceğini dile getiren Şahvusaroğlu, ikinci eli destekleyen önemli bir kampanyanın hali hazırda yürürlüğe girdiğini aktardı.

ÖTV indirimi yapılacak mı?

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan son açıklamalarda 2020 yılı Temmuz ayı ortalarına doğru ÖTV indiriminin yapılabileceği belirtiliyordu. Temmuz ayı ortalarına kadar resmi açıklama yapılmaması da ikinci el ve sıfır kilometre satışlarını yavaşlatmaktadır.