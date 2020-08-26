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ÖTV indirimi gelecek mi?

Araç almak isteyenler en çok merak ettiği konulardan birisi ÖTV indirimi oldu. Yılsonu gelmesi beklenen ÖTV indirimi ile sıfır kilometre ve ikinci el araçlarda ucuzluk yaşanması bekleniyor.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:51
ÖTV indirimi gelecek mi?
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Korona virüs dönemi ile birlikte maddi açıdan zor durumlar geçirilmeye başlamasıyla birlikte her şeyde fiyat arttı. Fiyatları artanlardan birisi de ikinci el arabalar oldu. Araba almak isteyen çoğu kişi ikinci el arabaların fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi ve bu şekilde araba alamayacağını düşünüyor. Bu nedenle geçtiğimiz yıllarda yapılan ÖTV indiriminin tekrar yapılması araba sahibi olmak isteyenlerin en büyük beklentisi oldu. Yılsonu yapılması beklenen ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, vatandaşlar bu indirimin gelmesi için büyük heyecan taşıyor.

ÖTV indirimi gelecek mi?


Sosyal medya üzerinden sıkça tartışılan ÖTV indirimi konusu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak çıkan bir iddiaya göre yılsonuna doğru ÖTV indirimi ile birlikte vatandaşların araba almasının kolaylaşacağı öne sürülüyor. Maliye kaynaklarından bu konuda bir açıklama yapılmadığı sürece bu tarz bir indirimin yapılması söz konusu olmamaktadır. O nedenle resmi bir açıklama gelmediği sürece bu tarz bir indirimden söz edilmemelidir.

Engelli oranları kapsamında ÖTV indirimi!

Günümüzde ÖTV indirimi yalnızca engelli vatandaşlarımız araba alırken uygulanmaktadır. Engeli %90 ve üzerinde olan vatandaşlarımız araba almak istediklerinde herhangi bir ÖTV ödemeden araba alma hakkına sahipler. Alınan araba engelli kişi tarafından kullanılırken, eğer kişinin durumu araba sürmeyi engelleyecek derecede ise kişi ÖTV indirimli alacağı arabayı birinci dereceden yakın akrabalarına sürdürme şansına sahip oluyor.

Sıfır ÖTV ile araç sahibi olabilecek engelli vatandaşlardan tam teşekküllü bir devlet hastanesinden engel oranını belgeleyen heyet raporu talep ediliyor. Bu belge ile engel oranını kanıtlayan vatandaşlar ÖTV indirimli araçlara sahip olabiliyor.



Son Güncelleme: 26.08.2020 19:51
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