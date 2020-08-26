ÖTV indirimi 2020’de gelecek mi? Bakan Albayrak açıkladı!

Türkiye’de en çok merak edilen konulardan birisi 2020 yılında ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği oldu. Yaşanılan pandemi sürecinden dolayı indirim yapılmasını bekleyen vatandaş, bu konu hakkında açıklama bekliyor.

ÖTV indirimi 2020’de gelecek mi?

1 Haziran 2020 tarihi itibariyle normalleşmeye geçilen ülkemizde piyasaların yeniden canlanması adına bankalarda 4’lü kredi paket kampanyaları başlatılmıştı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, bu yıl için ÖTV indirimi olup olmayacağını merak etmeye başladı. Konu hakkında açıklama bekleyen vatandaş için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu durumda vatandaşın umutlu bekleyişi gün geçtikçe azalıyor.

2018 ÖTV indirimi satışları arttırmıştı

ÖTV indirimi bekleyemiyoruz

2 yıl önce yapılan ÖTV indirimi ile birlikte sıfır araçların satışlarında patlama meydana gelmişti. 2020 yılında aynı tarz bir indirim ile sıfır araç piyasasının hareketlenmesi pek muhtemel görünüyor. 2018 yılında satışları yüzde 300 arttıran ÖTV indirimi, mevcut kredi kampanyalarının ardından tekrar gelmesi ile birlikte satışları yüzde 600 oranında arttırabilir.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Deneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, son dönemde ortaya çıkan ÖTV indirimi haberlerinin yanlış bilgi alışverişi olduğunu ve böyle bir indirimin olmayacağını düşündüklerini iletti. Yetkili satıcılar tarafından ÖTV indiriminin gelmeyeceğinin müşterilere söylendiğini aktaran Şahsuvaroğlu, böyle bir ÖTV’nin söz konusu olmayacağını ve bu haberleri çıkaranların ne amaçla çıkardıklarını merak ettiğini ifade etti. İkinci el konusunda sağlanan kolaylıklardan da bahseden Şahsuvaroğlu, ülke tarihinde yapılmış en büyük ikinci el kolaylığının şu an sağlandığını söyledi.

ÖTV indirimi olacak mı?

Son zamanlarda yapılan haberlere göre 2020 yılının Temmuz ayında ÖTV indirimi yapılması bekleniyordu. Henüz yapılmış bir resmi açıklama olmaması ikinci el ve sıfır araçların satışlarında yavaşlama sağlıyor.