Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomotiv sektöründe araç almak için yeterli miktarda nakit birikimi olmayan vatandaşları ilgilendiren bir karar alındı. Ticaret alanında uygulanması öngörülen ilke ve kurallar hakkında hazırlanan yönetmelikte değişikliğe gidilerek yönetmeliğe taksitlendirme seçeneği eklendi. Yeni yönetmelikte taşıt alım satım işlemlerinde aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksitlendirme yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararda yönetmelik maddeleri içerisine eklenen yeni ek madde ile birlikte otomotivde taksit sayıları düzenlenmesine gidildi. Bu kararla birlikte ilgili maddenin ikinci fıkrasına ek olarak işlenen madde araç alım satım işlemlerinde aracın mali değerine göre 24 ay ile 60 ay arasında taksitlendirme yapılacak.

Alınan yeni kararda nihai fatura değerinin 120 bin lira ve altında olan taşıtlarda taksit sayısı 60 ay olarak belirlenirken, 120 bin- 300 bin lira arasında olan araçlar için 48 aya kadar taksit uygulanacak. 300 bin ile 750 bin lira arası araçlarda ise taksit vadesi 36 ay olurken 750 bin liranın üzerindeki araç alım satımlarında taksit sayısı 24 ay olarak uygulanabilecek.