Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı

Ticaret Bakanlığı tarafından, “Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar” ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilmesi yönünde bir yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda, değeri 120 bin TL ve altında olan taşıtların satımında 60 aya kadar taksit uygulanabilecek.

Yönetmelikte dikkat çeken nokta, aracın fiyatı arttıkça yapılacak taksitlerin azalması oldu.

Bu doğrultuda, 100 bin TL altında taksitler 60 ay olurken, 120 bin ve 300 bin TL aralığında olan araçlarda 48 ay, 300 bin ve 750 bin TL olan araçlarda 36 ay, 750 bin TL’nin üstünde olan araçlarda da taksit sayısı 24 ay olarak uygulamaya koyulacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik detayları şu şekilde;

“PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Nihai fatura değeri 120 bin TL ve bu tutarın altında olan araç satışlarında 60 ay, 120 TL’nin üstünde olup 300 bin TL üstünde olmayan araç satışlarından 48 ay, 300 bin TL üstünde olup 750 bin TL üstünde olmayan taşıt satışlarında 36 ay ve 750 bin TL üstünde olan taşıt satışlarında 24 ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.