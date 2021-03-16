İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı

Alınan yeni karar doğrultusunda, otomobil ile diğer taşıtlar taksitli satış kapsamına dahil edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda, taşıtların değerine göre 24 ile 60 aralığında taksit imkanı sunuluyor. Dikkat çeken nokta ise taksit sayılarının düşük fiyatlı araçlardan yüksek fiyatlı araçlara doğru azalması oldu. İşte detaylar…

16 Mart 2021 Salı 18:27
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
Takip Et:

Ticaret Bakanlığı tarafından, “Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar” ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilmesi yönünde bir yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda, değeri 120 bin TL ve altında olan taşıtların satımında 60 aya kadar taksit uygulanabilecek.

Yönetmelikte dikkat çeken nokta, aracın fiyatı arttıkça yapılacak taksitlerin azalması oldu.

Bu doğrultuda, 100 bin TL altında taksitler 60 ay olurken, 120 bin ve 300 bin TL aralığında olan araçlarda 48 ay, 300 bin ve 750 bin TL olan araçlarda 36 ay, 750 bin TL’nin üstünde olan araçlarda da taksit sayısı 24 ay olarak uygulamaya koyulacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik detayları şu şekilde;

“PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Nihai fatura değeri 120 bin TL ve bu tutarın altında olan araç satışlarında 60 ay, 120 TL’nin üstünde olup 300 bin TL üstünde olmayan araç satışlarından 48 ay, 300 bin TL üstünde olup 750 bin TL üstünde olmayan taşıt satışlarında 36 ay ve 750 bin TL üstünde olan taşıt satışlarında 24 ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.



Son Güncelleme: 16.03.2021 18:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OtomobilSatışıTaksitSayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkswagen Golf 8 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Volkswagen Golf 8 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
2021 Rütbeli asker maaşları ne kadar?
2021 Rütbeli asker maaşları ne kadar?
Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?
Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?
Mazot gübre desteği 2021 ne zaman ödemeye başlanacak?
Mazot gübre desteği 2021 ne zaman ödemeye başlanacak?
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 13 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 13 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?

Popüler Haberler

Netflix Bridgerton 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bridgerton yeni sezondan ilk kareler yayınlandı
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı ne zaman çıkacak?
MHP 2021 13. büyük kongresi ne zaman, nerede yapılacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu 22 Mart 2021 Pazartesi var mı, yok mu? Trt 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümleri yayınlanmayacak mı? TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
2021 AUZEF 2. bahar dönemi sınavları ne zaman?
TRT1 Acemi Anneler 107. bölüm tek parça izle
2021 PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS PYBS bursu sorgulama ekranı
2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakterine Nihan Şahenk hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 16 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, kim elendi?
Kefaret dizisinde Arzu karakterine Mine Kılıç hayat veriyor
2021 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı!
YDS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?
Kanal 7 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mart 2021
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.