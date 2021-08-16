Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşa ÖTV müjdesi

Türkiye’de birçok insan otomobil sahibi olmanın hayalini kuruyor. Fakat Dolar ve Euro’nun artmasıyla beraber bu hayalin gerçekleşmesi zor görünüyordu. Hükümet ise bu umutsuzluğu kırabilecek bir adım attı. Buna göre 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan bu değişiklik bugün itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV Matrah Limiti Arttı

Yürürlüğe giren değişikliğe göre Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) matrahları da değişime uğradı. Karar kapsamında 130 bin TL olan ÖTV matrah limiti otomobil araçlarında 150 bin TL’ye yükseltildi. Motorlu araçlarda ise 92 bin TL olan matrah limiti yine 150 bin TL olarak güncellendi. Yapılan diğer değişiklikler ise şu şekilde:

- 1600 cm3 silindir hacmine kadar, %45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85.000 TL’den 92 bin TL’ye yükseldi

- Matrahı 85.000TL’yi aşan ancak 130 bin TL’yi geçmeyen %50’lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92.000 TL-150.000 TL arasına yükseldi.

- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen ancak 2000 cm3’ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85.000 TL -135.000 TL aralığından 114 bin TL-170 bin TL aralığına getirildi.

- Bu otomobillerde uygulanan %45, %50, %80’lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

Otomobil Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla beraber sıfır ve ikinci otomobil piyasasında oldukça hareketli günlerin geçmesi bekleniyor. Elektrikli araç sayısının da artmasıyla birlikte otomobil fiyatlarında yaklaşık 50.000 TL tutarında bir düşüş bekleniyor. Resmi Gazete yayınlanan karar ise şu şekilde: