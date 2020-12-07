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Otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları ve en uygun 2020 model sıfır otomobiller

Otomobil firmaları yıl sonu kampanyalarını hazırladı. Otomobil almak isteyenler otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları ve en uygun 2020 model sıfır otomobilleri araştırmaya başladı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 21:38
Otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları ve en uygun 2020 model sıfır otomobiller
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2020 yılının sonuna gelirken, birçok otomobil şirketi özel indirimler başlattı. 2020 model araçların fiyatlarında büyük indirimler yapıldı. Otomobil almak isteyen kişiler indirimli fiyatları araştırmaya başladı.

Pandemi nedeniyle otomobil üretiminin durması nedeniyle sıfır araç fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bunların yanı sıra kurdaki yükseliş ülkemizde sıfır araç alımlarında büyük bir düşüş yaşanmasına neden oldu.

2020 model indirimli fiyatlarla satışa sunulan araçlar

CİTROEN

Kampanyalı fiyatı 155.000 TL

Kampanyalı fiyatı 291.500 TL

Kampanyalı fiyatı 192.500 TL

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

Fiyatı 158.900 TL

DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2

Liste fiyatı 175.900 TL

FİAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP

Kampanyalı Fiyatı 123.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Kampanyalı Fiyatı 143.900 TL

KAMPANYALAR

Egea Hatchback 52.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle.

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Kampanyalı Fiyatı 182.900 TL

FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP

Kampanyalı fiyatı 129.900 TL

500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT

Kampanyalı Fiyatı: 182.900 TL

FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT

Kampanyalı fiyatı 219.900 TL

FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA

Kampanyalı fiyatı: 171.900 TL

FORD

Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin

Fiyatı 203.400 TL

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 21:38
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