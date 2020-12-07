Otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları ve en uygun 2020 model sıfır otomobiller

2020 yılının sonuna gelirken, birçok otomobil şirketi özel indirimler başlattı. 2020 model araçların fiyatlarında büyük indirimler yapıldı. Otomobil almak isteyen kişiler indirimli fiyatları araştırmaya başladı.
Pandemi nedeniyle otomobil üretiminin durması nedeniyle sıfır araç fiyatlarında artış yaşanmıştı. Bunların yanı sıra kurdaki yükseliş ülkemizde sıfır araç alımlarında büyük bir düşüş yaşanmasına neden oldu.
2020 model indirimli fiyatlarla satışa sunulan araçlar
CİTROEN
Kampanyalı fiyatı 155.000 TL
Kampanyalı fiyatı 291.500 TL
Kampanyalı fiyatı 192.500 TL
DACİA
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp
Fiyatı 158.900 TL
DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Liste fiyatı 175.900 TL
FİAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Kampanyalı Fiyatı 123.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 143.900 TL
KAMPANYALAR
Egea Hatchback 52.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle.
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Kampanyalı Fiyatı 182.900 TL
FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP
Kampanyalı fiyatı 129.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT
Kampanyalı Fiyatı: 182.900 TL
FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT
Kampanyalı fiyatı 219.900 TL
FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Kampanyalı fiyatı: 171.900 TL
FORD
Ford Fiesta Style 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin
Fiyatı 203.400 TL